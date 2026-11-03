Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu den Risiken des KI-Booms/Kommunalpolitik

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Zeitung" zu den Risiken des KI-Booms/Kommunalpolitik:

"In Ohio muss ein Republikaner um seinen Senatssitz fürchten, er hatte die Ansiedelung von Rechenzentren - die wegen der KI-Revolution weltweit entstehen - vorangetrieben. Und dabei unterschätzt, dass die Dimension der Anlagen, ihr enormer Durst nach Wasser und Strom einen Bürgerprotest entfachen würde. Diese Verhältnisse drohen auch in Franken. Darauf deutet jedenfalls hin, dass die N-Ergie Netz Anthropic die benötigten Netzkapazitäten nicht zusagen kann, weil die für ein anderes Rechenzentrum - das von Playmobil - benötigt werden. Mindestens 22 Rechenzentren sind in der Region bereits am Netz. Niemand braucht einen Master in Volkswirtschaft, um zu dem Schluss zu gelangen, dass eine mutmaßlich ins Gigantische wachsende Nachfrage zu höheren Preisen führen wird. Preisen, die dann alle bezahlen müssen. Wer sich Rechenzentren wünscht, sollte diese Preise kennen - auch die auf der Rechnung der Bürgerinnen und Bürger."/yyzz/DP/men