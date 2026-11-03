Primark-Mutter AB Foods warnt vor erneutem Gewinnrückgang

London, 03. ⁠Nov (Reuters) - Schlechte Nachrichten für die Primark-Mutter Associated British Foods: Nach einem Gewinneinbruch im vergangenen Geschäftsjahr hat der britische Mischkonzern für das laufende Jahr einen erneuten Gewinnrückgang in Aussicht gestellt. Hauptgründe für die Misere sind die ‌schwächelnde Modekette Primark und immer höhere Verluste im Zuckergeschäft, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. An der Börse kamen die Nachrichten ⁠nicht gut ⁠an: Die Aktie, die im vergangenen Jahr bereits rund 15 Prozent an Wert verloren hat, gab um mehr als zwei Prozent nach.

Vor allem die für ihre Billigmode bekannte Kette Primark, der mit Abstand größte Gewinnbringer des Konzerns, bereitet Sorgen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 fiel ‌der operative Gewinn der Sparte um zwölf ‌Prozent auf eine Milliarde Pfund, da der Umsatz auf gleicher Fläche um 2,6 Prozent zurückging. Auch für das laufende Jahr rechnet der Konzern mit ⁠einer leicht sinkenden Marge. Immerhin soll die Eröffnung neuer Läden in Europa ‌und den USA für ein ⁠Umsatzwachstum von rund vier Prozent sorgen.

Das zweite große Sorgenkind ist das Zuckergeschäft, wo sich die Verluste auf 47 Millionen Pfund ausweiteten. Für die Zukunft sieht es noch düsterer aus: Für ‌2026/27 wird ein Verlust zwischen 70 ⁠und 170 Millionen Pfund erwartet. ⁠Als Konsequenz aus der unterschiedlichen Entwicklung treibt der Konzern nun die bereits angekündigte Aufspaltung voran. Primark soll von den Lebensmittelgeschäften, zu denen neben Zucker auch Marken wie Twinings-Tee und Ovomaltine gehören, getrennt werden. Die Abspaltung soll bis Dezember 2027 abgeschlossen sein.

Insgesamt fiel der bereinigte operative Gewinn des Konzerns im abgelaufenen Geschäftsjahr um 14 Prozent auf rund 1,5 Milliarden Pfund.

Bericht von James Davey; geschrieben von ⁠Anneli Palmen, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).