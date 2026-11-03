RBI mit starkem Kerngeschäft - Ziele teilweise angehoben

Wien, 03. Nov (Reuters) - ⁠Die Raiffeisen Bank International (RBI) hat in den ersten neun Monaten im Kerngeschäft ohne Russland mehr verdient und stärkt mit Zukäufen ihre Präsenz in Osteuropa. Das Konzernergebnis stieg um zehn Prozent auf 1,13 Milliarden Euro, wie die österreichische Bank am Dienstag mitteilte. Getragen wurde das Wachstum vom Zinsüberschuss, der um sieben Prozent auf 3,35 Milliarden Euro zulegte, sowie vom Provisionsüberschuss, der um ‌zehn Prozent auf 1,62 Milliarden Euro wuchs. "Wir blicken auf drei starke Quartale zurück. Unser Kerngeschäft entwickelt sich sehr erfolgreich", sagte Bankchef Michael Höllerer. An der Wiener Börse lag die RBI-Aktie am Vormittag 0,9 Prozent im Minus bei 55,90 ⁠Euro.

Im dritten Quartal ⁠übertraf die Bank die Erwartungen. Das Konzernergebnis im Kerngeschäft lag mit 419 Millionen Euro zwar rund neun Prozent unter dem Vorjahreswert, aber über dem Analystenkonsens von 393 Millionen Euro. Der Gewinn inklusive des Russland-Geschäfts brach jedoch wegen einer Rückstellung von 300 Millionen Euro für einen Rechtsstreit in Russland im dritten Quartal um 51 Prozent auf 382 Millionen Euro ein. Die russische Tochterbank schrieb von Juli bis September einen Verlust von 37 Millionen Euro.

ZIELE TEILWEISE ANGEHOBEN

Für das Gesamtjahr ‌2026 erwartet die RBI nun einen Zinsüberschuss von über 4,5 (zuvor: 4,4) Milliarden Euro. ‌Der Provisionsüberschuss soll unverändert bei rund 2,2 Milliarden Euro liegen. Das Wachstum der Kundenkredite ohne Zukäufe wird nun bei rund neun statt sieben Prozent gesehen. Gleichzeitig rechnet die Bank mit höheren Verwaltungsaufwendungen von etwa 3,9 (zuvor: 3,8) Milliarden Euro. Die Prognose für die Eigenkapitalrendite (RoE) ⁠wurde auf rund 13 Prozent von bisher 9,5 Prozent angehoben. Analysten zufolge ist dies vor allem auf einen Sondereffekt aus ‌der Übernahme der Addiko Bank zurückzuführen. Die harte Kernkapitalquote (CET1) soll ⁠zum Jahresende bei rund 14,5 (zuvor: 14,3) Prozent liegen.

Bei ihren Zukäufen in Osteuropa meldete die RBI Fortschritte. Die Übernahme der rumänischen Garanti BBVA Group wurde Anfang November abgeschlossen. Beim Übernahmeangebot für die Addiko Bank wurde eine Annahmequote von 94,84 Prozent erzielt. Ein ursprünglich geplanter Teilverkauf von Addiko-Töchtern auf dem Balkan erscheint aus ‌heutiger Sicht unwahrscheinlich, nachdem der potenziellen Käuferin, der serbischen Alta Banka, ⁠die Banklizenz entzogen wurde.

Details zu ihrer Strategie will ⁠die Bank bei einem Kapitalmarkttag am 10. Februar 2027 vorstellen.

RBI ERNEUERT VERKAUFSBEMÜHUNGEN IN RUSSLAND

Die RBI bekräftigte zudem ihre Absicht, die russische Tochter zu verkaufen. Das Wiener Geldhaus ist die größte westliche Bank in Russland, Verkaufspläne scheiterten jedoch bisher an fehlenden Genehmigungen. Parallel wird das Geschäft weiter zurückgefahren: Das Kreditvolumen wurde seit Mitte 2022 von 13,7 Milliarden auf 2,2 Milliarden Euro reduziert. In Österreich erwirkte RBI zudem einen rechtskräftigen Schadenersatzanspruch von 3,15 Milliarden Euro gegen die russische Rasperia und will nun bei der Finanzmarktaufsicht (FMA) die Freigabe eingefrorener Vermögenswerte beantragen. Hintergrund ist ein Rechtsstreit um ein wegen EU-Sanktionen blockiertes Aktienpaket am Baukonzern Strabag.

Ein weiterer Risikofaktor bleiben Fremdwährungskredite in Polen. Dort ist die RBI ⁠mit Klagen im Gesamtstreitwert von rund 1,85 Milliarden Euro konfrontiert. Dafür wurden Rückstellungen von 1,72 Milliarden Euro gebildet.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)