Schaeffler baut Tausende weitere Jobs ab

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Quelle: dpa-AFX
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Herzogenaurach (dpa) - Der Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler baut in Europa 3.460 weitere Stellen ab, davon etwa 2.660 in Deutschland. Zudem sollen vier Standorte in Deutschland geschlossen werden, wie das Unternehmen mitteilte.

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