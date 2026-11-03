Schaeffler baut Tausende weitere Jobs ab
dpa-AFX · Uhr
Herzogenaurach (dpa) - Der Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler baut in Europa 3.460 weitere Stellen ab, davon etwa 2.660 in Deutschland. Zudem sollen vier Standorte in Deutschland geschlossen werden, wie das Unternehmen mitteilte.
Das könnte dich auch interessieren
Mehr als elf Jahre nach der AufdeckungProzess zum VW-Dieselskandal verzögert - kein Ende absehbargestern, 12:09 Uhr · dpa-AFX
Plus-Analysen
"In der Nische können Aktionäre mit Chemie Geld verdienen"29. Okt. · The Market
PlusInterview mit Fondsmanager
Fünf deutsche Aktien, die alle Kriterien erfüllen28. Okt. · onvista
PlusKeine Schulden, Top-Margen und Wachstum