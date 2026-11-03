Schweizer Inflation steigt wegen Benzinpreisen fast auf Dreijahreshoch

Reuters · Uhr
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Zürich, ⁠03. Nov (Reuters) - Die Inflation in der Schweiz ist im Oktober auf den höchsten Stand seit fast drei Jahren gestiegen. Die Verbraucherpreise legten im Vergleich ‌zum Vorjahresmonat um 1,5 Prozent zu, wie das Bundesamt für Statistik am Dienstag mitteilte. Dies ⁠ist ⁠der stärkste Anstieg seit Dezember 2023. Im September hatte die Teuerungsrate noch bei 1,0 Prozent gelegen. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten für Oktober im Schnitt mit einem geringeren ‌Zuwachs von 1,3 Prozent gerechnet. ‌Haupttreiber waren die Treibstoffkosten: Benzin verteuerte sich im Vergleich zum Oktober 2025 um 40 Prozent. Grund ⁠dafür sind knappe Rohöl- und Kraftstoffvorräte infolge des ‌Iran-Kriegs.

Die Kerninflation, bei der ⁠die schwankungsanfälligen Preise für Energie, Treibstoffe sowie frische und saisonale Produkte ausgeklammert werden, lag im Oktober im Jahresvergleich bei 0,5 ‌Prozent. Die Schweizerische ⁠Nationalbank (SNB), die eine Inflationsrate von ⁠null bis zwei Prozent anstrebt, lehnte eine Stellungnahme zu den Zahlen ab. Die Notenbank, die ihren Leitzins bei null Prozent hält, will am 10. Dezember über ihre weitere Geldpolitik entscheiden.

(Bericht von John Revill; bearbeitet von Oliver Hirt, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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