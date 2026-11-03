"Schwerer Eingriff" beendet - Bayer-Chef sieht Konzern für Wachstum gerüstet

Frankfurt, 03. Nov (Reuters) - Bayer-Chef ⁠Bill Anderson sieht den Pharma- und Agrarkonzern nach einem tiefgreifenden Umbau für die nächste Wachstumsphase gerüstet und hat einer Aufspaltung vorerst eine klare Absage erteilt. "Das Letzte, was wir tun werden, ist, all unsere Fortschritte für zwei bis drei Jahre auf Eis zu legen, während wir irgendeine Art von Abspaltung umsetzen", sagte Anderson am Dienstag zur Quartalsbilanz. Eine Aufspaltung werde weiter beobachtet, stehe aber nicht auf der Agenda. Der Fokus liege auf Innovationen und Schuldenabbau. Das Ziel sei es, Bayer zum schnellsten und schlanksten Life-Science-Unternehmen der Welt zu machen. "Das ‌hätte ich vor drei Jahren noch nicht gesagt, da hätten die Leute gelacht. Es wäre ein Witz gewesen", sagte Anderson.

Der Texaner, der seit 2023 an der Konzernspitze steht, musste Bayer nach der Monsanto-Übernahme 2018 aus einer tiefen Krise führen. Die Klagewelle wegen des Unkrautvernichters Glyphosat und hohe Schulden hatten Investoren auch zu ⁠Forderungen nach einer Aufspaltung veranlasst. ⁠Stattdessen verordnete Anderson einen radikalen Umbau. Dieser habe einem "schweren chirurgischen Eingriff" geglichen, der nun aber abgeschlossen sei, sagte er. Seit 2023 fielen rund 14.000 Stellen weg, die Zahl der Führungskräfte sank von 16.000 auf 4.500. In den kommenden drei bis vier Jahren dürfte die Beschäftigtenzahl weiter sinken, weil KI die Produktivität erhöhe und weniger Neueinstellungen nötig seien.

Bei den Rechtsstreitigkeiten gelang Bayer im Sommer ein Befreiungsschlag: Der Oberste Gerichtshof der USA entschied, dass Kläger Bayer nicht wegen eines fehlenden Krebswarnhinweises auf dem Etikett des glyphosathaltigen Unkrautvernichters Roundup verklagen können und entzog damit Tausenden Klagen die Grundlage. In der vergangenen Woche gewann Bayer den ersten Prozess nach dem Urteil. Nun wartet das ‌Unternehmen auf die endgültige gerichtliche Genehmigung eines 7,25 Milliarden Dollar schweren Sammelvergleichs für anhängige und mögliche künftige ‌Klagen. Anderson erwartet eine Entscheidung noch vor Weihnachten. Für Investoren wäre dies der erhoffte Schlussstrich: Mit der Genehmigung des Vergleichs dürfte Bayer die Prozessrisiken weitgehend reduziert haben, erklärte Fondsmanager Markus Manns von Union Investment. Das Management könne sich dann wieder voll auf operative und strategische Themen fokussieren.

PHARMA TREIBT BAYER AN – AGRARSPARTE SCHWÄCHELT

Im Tagesgeschäft kommt Rückenwind aus der Pharmasparte: Bayer hob die ⁠Margenprognose für den Bereich an und erhöhte auch die Ergebnisziele für den Konzern. "Wir haben bei der Wachstumsentwicklung von Pharmaceuticals inzwischen einen Wendepunkt erreicht", sagte Anderson. Neue Medikamente wie ‌das Krebsmittel Nubeqa und das Nierenmittel Kerendia sorgten für Schub. Nubeqa allein erzielte im ⁠dritten Quartal einen Umsatz von rund einer Milliarde Euro. Dies federte die erwarteten Umsatzeinbußen durch abgelaufene Patente älterer Medikamente wie Xarelto ab.

Als wichtigste Nachricht wertete Anderson die jüngste Zulassung des Blutverdünners Asundexian in China. Das Medikament sei dank des neuen Organisationsmodells und des Einsatzes von KI ein Jahr früher als geplant zur Marktreife gebracht worden. Bei der Erweiterung der Medikamenten-Pipeline setzt der Konzern künftig vor allem auf frühe Entwicklungsphasen. Teure Zukäufe von Medikamenten kurz ‌vor der Marktreife lehnte Anderson ab: Seiner Erfahrung nach seien 80 bis 90 Prozent solcher ⁠Deals unrentabel. Stattdessen wolle Bayer Wirkstoffe früh erwerben und mit eigener ⁠Forschung schneller zur Marktreife bringen.

Im dritten Quartal stieg der bereinigte operative Gewinn von Bayer um 6,9 Prozent auf 1,615 Milliarden Euro und übertraf die Analystenerwartungen. Der Konzernumsatz wuchs um gut vier Prozent auf über zehn Milliarden Euro. Unter dem Strich stand ein Verlust von 672 (Vorjahr: minus 963) Millionen Euro, vor allem wegen Abschreibungen in der Pharma- und der Konsumgütersparte. Während sich das Pharmageschäft besser als erwartet entwickelte, brach der operative Gewinn der Agrarsparte um gut 41 Prozent auf 101 Millionen Euro ein. Bayer verwies auf höhere Herstellungs- und Vertriebskosten, ungünstige Wetterbedingungen und regulatorische Hürden.

Beim Schuldenabbau meldete der Vorstand Fortschritte. Die Nettofinanzverschuldung sank binnen Jahresfrist um 1,6 Milliarden Euro auf 31,1 Milliarden Euro und gegenüber dem Vorquartal um knapp 2,6 Milliarden Euro. Dazu trug eine Zahlung von drei Milliarden Euro des Finanzinvestors Apollo bei, der eine Minderheitsbeteiligung am Geschäft mit Langzeit-Verhütungsmitteln erworben hatte. Für das Jahresende peilt Bayer nun einen Rückgang der Schulden auf 28 bis 29 Milliarden Euro an. Der ⁠Vorstand erwartet für 2026 einen bereinigten operativen Gewinn von 9,8 bis 10,3 Milliarden Euro nach bislang 9,6 bis 10,1 Milliarden Euro. Zudem hob der Konzern die Prognose für den Free Cash Flow um eine Milliarde Euro an.

(Bericht von Patricia Weiß, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)