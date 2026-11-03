Selenskyj: Europäer müssen bei Verhandlungen mit am Tisch sitzen

- von Andreas Rinke ⁠und Dmitry Antonov

Berlin/Moskau, 03. Nov (Reuters) - Gut eine Woche vor der geplanten Wiederaufnahme von Friedensgesprächen mit Russland pocht der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj darauf, die Europäer müssten mit am Tisch sitzen. "Europa gehört zu diesem Prozess dazu, zum Weg zum Frieden", sagte Selenskyj am Dienstag nach einem Treffen mit Kanzler Friedrich Merz in Berlin. "Es kann nicht zu einem stabilen Frieden kommen, wenn Europa nicht am Verhandlungstisch sitzt", erklärte er zu den amerikanisch-russischen Kontakten. Merz mahnte seinerseits US-Präsident Donald Trump, neben Russlands Präsident ‌Wladimir Putin zudem Selenskyj zum G20-Gipfel nach Miami im Dezember einzuladen. "Wenn Präsident Trump sich entscheiden sollte, den russischen Staatspräsidenten einzuladen, dann muss zuallererst über die Ukraine gesprochen werden", sagte Merz. "Und wenn über die Ukraine gesprochen wird, dann muss der Präsident der Ukraine mit am Tisch sitzen."

Selenskyjs Besuch in ⁠Berlin steht unter dem ⁠Eindruck weiterer massiver russischer Luftangriffe auf die Ukraine, jedoch zudem steigender russischer Verluste an der Front. In Sicherheitskreisen ist mittlerweile von mehr als 50.000 getöteten oder verletzten russischen Soldaten im Oktober die Rede. Die ukrainischen Streitkräfte griffen indes in der Nacht erneut eine russische Ölraffinerie an. Das russische Militär wiederum wehrte nach eigenen Angaben landesweit 856 ukrainische Drohnen ab.

Merz kündigte an, man wolle die Ukraine weiter unterstützen und die Hilfe für den Winter sogar noch verstärken. Die Regierung wolle dafür 200 Millionen Euro als überplanmäßige Ausgabe zur Verfügung stellen. Zudem sei am 19. November ein neues Treffen der "Koalition der Willigen" geplant, auf ‌dem Deutschland die Partner dazu bringen wolle, ihre Hilfe für die Ukraine zudem 2027 aufrechtzuerhalten ‌oder sogar zu verstärken. "Bei dem Treffen werden wir unsere Bereitschaft bekräftigen, nach einem Waffenstillstand Sicherheitsgarantien für die Ukraine zu leisten." Eine entsprechende Militärübung beginne in diesen Tagen. "Das wird ein entscheidender Baustein einer Friedenslösung sein."

Die Bundesregierung setzt damit ein deutlich anderes Signal als Trump. Selenskyj traf bei seinem unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen stehenden Besuch in Berlin unter anderem ⁠zudem Bundestagspräsidentin Julia Klöckner. Zudem spricht er auf einer Sicherheitskonferenz. Selenskyj kündigte an, am Mittwoch werde es in Brüssel weitere, von der EU-Kommission organisierte Gespräche ‌geben, an denen zudem die Nato und die USA teilnähmen. Dabei gehe es um ⁠Wiederaufbaupakete und Sicherheitsgarantien auf der Ebene der Arbeitsteams.

"DIE ZERSTÖRUNG IST MASSIV"

Bei dem Angriff auf die russische Raffinerie Slawneft-Janos in Jaroslawl rund 250 Kilometer nordöstlich von Moskau wurden nach Angaben des Regionalgouverneurs Michail Jewrajew zwei Mitarbeiter verletzt. "Es gab Schäden an der Infrastruktur der Raffinerie. Die Rettungskräfte sind mit den Löscharbeiten beschäftigt", teilte Jewrajew auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Die Luftabwehr habe eine Attacke mit 124 Drohnen auf die ‌Anlage abgefangen. Die Raffinerie hat eine Verarbeitungskapazität von rund 15 Millionen Tonnen Rohöl pro ⁠Jahr und stellt Benzin, Diesel und Heizöl her.

US-Präsident Trump, der ⁠trotz der bestehenden Sanktionen russischen Diesel zur Senkung der Preise in den USA kauft, hatte die Ukraine aufgefordert, die Angriffe auf russische Energieanlagen zu stoppen. Da Russland seinerseits die ukrainische Energieversorgung ins Visier nimmt, hat Selenskyj dies jedoch abgelehnt. Nach Angaben des größten privaten ukrainischen Energieunternehmens DTEK mussten drei Wärmekraftwerke nach schweren russischen Attacken in der Nacht die Stromerzeugung einstellen. Russland habe die Anlagen mit Dutzenden Raketen und Drohnen beschossen.

Die Europäer unterstützen die Angriffe im russischen Hinterland. Kiew versucht mit den Schlägen etwa auf russische Raffinerien, der Regierung in Moskau die Mittel zur Finanzierung des Krieges zu entziehen.

MEDINSKI SOLL RUSSISCHE DELEGATION LEITEN

Der US-Sondergesandte Steve Witkoff hatte am Montag angekündigt, die USA wollten am 10. und 11. November Delegationen aus der Ukraine und Russland in Abu Dhabi zusammenbringen. Der Kreml und Selenskyj bestätigten dies am Dienstag. Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte, Putins Berater Wladimir Medinski werde die russische Delegation ⁠leiten. Witkoff zufolge soll bei den Gesprächen über Sicherheitsvereinbarungen für die Nachkriegszeit sowie über eine Deeskalation beraten werden. Die letzten von den USA vermittelten Friedensgespräche hatten im Februar stattgefunden, bevor die USA und Israel einen Krieg gegen den Iran begannen.

(Mitarbeit: Alexander Ratz. Redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ‌Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)