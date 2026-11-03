Selenskyj in Berlin - Vorbereitung auf Gespräche mit Moskau

dpa-AFX · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

BERLIN (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will mit Bundeskanzler Friedrich Merz über die kommenden Gespräche mit Russland sprechen. Außerdem werde es um die ukrainische Flugabwehr und Hilfen für die angeschlagene Energieversorgung gehen. Das teilte Selenskyj nach Ankunft in Berlin auf der Plattform X mit. Er fügte ein Video bei, wie er nach der Landung sein Flugzeug verlässt. Begrüßt wurde er am Flughafen unter anderem vom ukrainischen Botschafter Oleksii Makeiev. Aus Sicherheitsgründen wurde der Besuch vorher nicht öffentlich angekündigt.

Unter Vermittlung der USA werden die Ukraine und Russland kommende Woche in Abu Dhabi über einen Ausweg aus dem seit fast fünf Jahren dauernden Moskauer Angriffskrieg sprechen. Kiew und Washington stimmen sich dabei eng mit den europäischen Partnern ab./fko/DP/nas

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Umfrage des Bundesverbands deutscher Banken
Viele Deutsche sind offen für Aktien – vor allem junge31. Okt. · dpa-AFX
Viele Deutsche sind offen für Aktien – vor allem junge
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
KI und Staatsausgaben lassen Renditen steigen
Aktien, Gold und Co.: So treffen hohe Zinsen dein Depotheute, 11:02 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Was die Frankreich-Proteste mit Inflation zu tun haben31. Okt. · Acatis
Plus
Interview mit Fondsmanager
"In der Nische können Aktionäre mit Chemie Geld verdienen"29. Okt. · The Market
Alle Plus-Analysen