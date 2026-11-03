Spaniens Verkehrsminister tritt nach Zugunglück zurück

dpa-AFX · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

MADRID (dpa-AFX) - Fast eine Woche nach dem schweren Zugunglück mit 69 Toten in der spanischen Gemeinde Urda hat Spaniens Verkehrsminister Óscar Puente seinen Rücktritt erklärt. Zum Abschluss seiner Anhörung vor dem Parlamentsausschuss kündigte er zudem an, bei der vorgezogenen Parlamentswahl am 29. November nicht mehr zu kandidieren./er/DP/he

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
KI und Staatsausgaben lassen Renditen steigen
Aktien, Gold und Co.: So treffen hohe Zinsen dein Depotheute, 11:02 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Was die Frankreich-Proteste mit Inflation zu tun haben31. Okt. · Acatis
Plus
Interview mit Fondsmanager
"In der Nische können Aktionäre mit Chemie Geld verdienen"29. Okt. · The Market
Alle Plus-Analysen