Studie: Brauchen neue Rechenzentren vor allem für KI - Rekordinvestitionen 2026

Berlin, 03. ⁠Nov (Reuters) - Künstliche Intelligenz (KI) wird einer Studie zufolge auch in Deutschland immer mehr Rechenleistung in Anspruch nehmen. Bis 2035 dürften 55 Prozent der Rechenzentrumskapazität für KI und Supercomputer gebraucht werden, teilte der Digitalverband Bitkom am Dienstag in Berlin mit. In diesem Jahr seien es erst 20 Prozent, ‌2030 dann voraussichtlich 36 Prozent. "In absoluten Zahlen würde die KI-Kapazität damit von 670 Megawatt Anschlussleistung im laufenden Jahr auf mehr als 2100 Megawatt in 2030 und 5300 Megawatt ⁠in 2035 wachsen."

Gleichzeitig ⁠werde sich der internationale Wettbewerb deutlich verschärfen: "Während Deutschland die Kapazitäten seiner Rechenzentren bis 2030 auf fünf Gigawatt und bis 2035 auf knapp zehn Gigawatt ausbaut, werden für die USA 160 Gigawatt und für China 90 Gigawatt erwartet." Beide Länder gelten als führend bei der Entwicklung von KI-Anwendungen. Europa insgesamt dürfte 2035 auf 37 Gigawatt kommen.

"Der KI-Wettbewerb ist ‌auch ein Wettbewerb um Rechenleistung", sagte Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst. "Wer ‌bei der Infrastruktur zurückfällt, verliert auch bei KI schnell den Anschluss. Deutschland ist Europas größter Rechenzentrumsstandort, doch die USA und China bauen ihre Kapazitäten in einer völlig anderen Größenordnung aus." Die Investitionsbedingungen ⁠für Rechenzentren müssten deshalb verbessert werden - mit günstigem Strom, geeigneten Flächen sowie schnelleren Planungs- und ‌Genehmigungsverfahren.

Laut der Bitkom-Studie gibt es in Deutschland ⁠derzeit gut 2000 Rechenzentren mit einer Anschlussleistung von mehr als 100 Kilowatt. Darunter sind rund 100 große Rechenzentren mit mehr als fünf Megawatt. Die Investitionen in Rechenzentren dürften 2026 um 57 Prozent zulegen und ein Rekordniveau von 23,5 Milliarden ‌Euro erreichen - für Gebäude, Gebäudetechnik, Server und Speicher. ⁠2025 waren es erst 15 Milliarden Euro, ⁠2024 knapp 13 Milliarden.

Hessen ist dabei mit Abstand der größte Standort in Deutschland. "Aktuell verfügen die dortigen Rechenzentren über eine IT-Anschlussleistung von rund 1200 Megawatt", so der Digitalverband. Auf den Plätzen zwei und drei folgten Bayern mit rund 440 Megawatt und Nordrhein-Westfalen mit rund 390 Megawatt. "Auch beim weiteren Ausbau liegt Hessen vorn." Hier seien derzeit 2000 Megawatt zusätzliche Kapazität im Bau. In Brandenburg seien es gut 1300 Megawatt. Auch im Norden Deutschlands entwickelten sich neue Schwerpunktregionen. In Hessen sei rund um Frankfurt ein ganzes ⁠Ökosystem entstanden, auch mit Netzbetreibern, Cloud- und IT-Dienstleistern.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)