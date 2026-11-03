TAGESVORSCHAU: Termine am 3. November 2026
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 3. November
TERMINE UNTERNEHMEN 05:00 DEU: Adtran Networks, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Deutsche Lufthansa, Q3-Zahlen (10.00 Pk) 07:00 DEU: Teamviewer AG, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Evonik, Q3-Zahlen (11.00 Analystencall) 07:00 DEU: FMC, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Zalando, Q3-Zahlen 07:00 CHE: Geberit, Q3-Zahlen 07:00 CHE: Clariant, Q3-Zahlen 07:00 NLD: Philips, Q3-Zahlen 07:10 DEU: Norma Group, Q3-Zahlen 07:30 DEU: Bayer, Q3-Zahlen (10.00 Pk, 14.30 Analystencall) 07:30 DEU: Hugo Boss, Q3-Zahlen 07:30 AUT: Raiffeisen International, Q3-Zahlen 07:30 SAU: Aramco, Q3-Zahlen 08:00 DEU: Schaeffler, 9Monatszahlen (detailliert) 08:00 GBR: Associated British Foods, Jahreszahlen 09:00 FIN: Stora Enso, Capital Markets Day 12:00 USA: DuPont de Nemours, Q3-Zahlen 12:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Q3-Zahlen 12:45 DEU: Biontech, Q3-Zahlen 12:45 ITA: Ferrari, Q3-Zahlen 12:45 USA: Pfizer, Q3-Zahlen 13:00 USA: American International Group, Q3-Zahlen 14:00 USA: International Paper (Capital Markets Day) 18:00 USA: Lam Research, Hauptversammlung 22:00 USA: Amgen, Q3-Zahlen 22:00 USA: Booking Holdings, Q3-Zahlen 22:15 USA: AMD, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: The Mosaic, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:30 CHE: Verbraucherpreise 10/26 10:00 BGL: Verbraucherpreise 10/26 (vorläufig) 12:00 IRL: Verbraucherpreise 10/26 (vorläufig) 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 9/26 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: 12. Konferenz zur Bankenunion in Frankfurt, Frankfurt am Main 09:30 DEU: Hybrid-Pressebriefing zum UN-Klimagipfel COP31 in Antalya (09.11.-20.11.), Berlin 09:30 DEU: Jahrespressekonferenz PwC Deutschland, Frankfurt/M. DEU: Fischwirtschafts-Gipfel 2026 von Fisch-Informationszentrum (FIZ) und Veranstalter FischMagazin, Hamburg USA: Midterms: Kongresswahlen in den USA HINWEIS JPN: Feiertag, Börse geschlossen
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