Schwaches Kundengeschäft

Teamviewer-Aktie verliert nach Zahlen 28 Prozent

onvista · Uhr

Die Teamviewer-Aktie fällt nach enttäuschenden Zahlen um 28 Prozent auf 5,20 Euro. Sinkende Umsätze und ein schwächeres Geschäft mit Bestandskunden belasten die Bewertung.

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Was bewegt die Aktie?

Teamviewer verzeichnet einen Umsatzrückgang um vier Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 184,5 Millionen Euro. Die Aktie verliert nach den enttäuschenden Zahlen 28 Prozent und fällt auf 5,20 Euro. Damit geht der Kursanstieg mehrerer Monate innerhalb einer einzigen Abwärtsbewegung wieder verloren.

Der Nettogewinn steigt um 26 Prozent. Im Vorjahr hatten Wechselkursverluste im Zusammenhang mit einer Übernahme das Ergebnis belastet. Der Wegfall dieser Belastung verbessert den Vorjahresvergleich, während der bereinigte Nettogewinn um 18 Prozent sinkt und der Gewinn je Aktie um 19 Prozent zurückgeht. Positiv entwickelt sich der operative Cashflow mit einem Zuwachs von 20 Prozent.

Das Geschäft mit großen Unternehmenskunden wächst weiter. In diesem Bereich steigt der Umsatz um 5,5 Prozent, die jährlich wiederkehrenden Umsätze nehmen um sieben Prozent zu. Bei Großkunden mit jährlichen Zahlungen von mehr als 200.000 Euro beträgt der Zuwachs sogar 13 Prozent. Dieser Teil des Geschäfts entwickelt sich damit deutlich besser als der Gesamtumsatz.

Bei kleinen und mittleren Unternehmen geht der Umsatz dagegen um 5,5 Prozent zurück. Die jährlich wiederkehrenden Umsätze sinken in diesem Kundensegment um vier Prozent. Während Teamviewer im Geschäft mit großen Unternehmen Zuwächse erzielt, verzeichnet das Unternehmen bei den kleineren Kunden somit sowohl beim Umsatz als auch bei den wiederkehrenden Erlösen Rückgänge.

Zusätzlich verschlechtert sich die Umsatzbindung bei Bestandskunden. Die entsprechende Kennzahl, die "Net Revenue Retention Rate", fällt von 97 auf 92 Prozent. Ein Wert unter 100 Prozent bedeutet, dass der Umsatz mit bestehenden Kunden insgesamt schrumpft. Zusätzliche Verkäufe an diese Kunden gleichen die Umsatzverluste innerhalb des Kundenbestands nur teilweise aus.

Charttechnik

Der Kursrückgang führt die Aktie auf das Niveau von Mitte des Jahres zurück. Damit verliert sie den Kursgewinn aus der anschließenden mehrmonatigen Aufwärtsbewegung. Der erreichte Kurs von 5,20 Euro liegt bereits nahe dem Bereich um fünf Euro, der für die Bewertung interessant wird.

Martins Einschätzung

Im Bereich um fünf Euro dürfte das Kurs/Gewinn-Verhältnis ungefähr fünf betragen. Beim vorherigen Schlusskurs lag es noch bei rund sieben und damit bereits deutlich unter dem Durchschnitt. Die niedrige Bewertung macht die Aktie grundsätzlich interessant.

Die rückläufigen Umsätze und die schwächere Umsatzbindung bei Bestandskunden sprechen zugleich für Vorsicht. Das Wachstum mit großen Unternehmenskunden und der höhere operative Cashflow sind positive Entwicklungen. Für die Gesamtbewertung bleibt jedoch entscheidend, dass das Geschäft insgesamt schrumpft und der Gewinn je Aktie sinkt.

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