TeamViewer mit mauen Zahlen und gesenktem Ausblick

Frankfurt, 03. ⁠Nov (Reuters) - Die Investitionszurückhaltung der Firmenkunden macht TeamViewer erneut zu schaffen. Der Spezialist für Fernwartungssoftware gab am Dienstag einen weiteren Umsatz- und Gewinnrückgang bekannt. Darüber hinaus senkte das Softwarehaus sein Wachstumsziel für das Gesamtjahr. Ein ‌sehr großer staatlicher Auftrag aus den USA verzögere sich, erläuterte Firmenchef Oliver Steil in einer Telefonkonferenz. Der Grund hierfür seien die anstehenden ⁠Zwischenwahlen und ⁠die dortige Haushaltslage.

Seit der Übernahme der Softwarefirma 1E ist TeamViewer abhängiger vom US-Markt. 1E bietet Programme an, die IT-Probleme frühzeitig erkennen und automatisch beheben. Das Unternehmen beliefert vor allem US-Behörden oder Firmen, die für staatliche Stellen arbeiten. TeamViewer rechnet für das laufende Jahr ‌mit einem Umsatzrückgang von ein bis zwei ‌Prozent. Bisher hatte der Softwareanbieter ein Wachstum von bis zu drei Prozent prognostiziert. Er hatte seine Ziele für 2026 vor rund einem Jahr schon einmal ⁠zurückgeschraubt.

Ein Börsianer bezeichnete den aktuellen Ausblick als ernüchternd. Anleger straften das Unternehmen ‌ab. Die Aktie brach im Frankfurter ⁠Frühhandel um mehr als zwölf Prozent ein, so stark zuletzt vor einem Jahr.

VERHALTENES DRITTES QUARTAL - HOFFNUNG FÜR 2027

Im dritten Quartal schrumpften die Erlöse TeamViewer zufolge währungsbereinigt um 2,2 Prozent ‌auf 184,5 Millionen Euro. Die jährlich ⁠wiederkehrenden Umsätze gingen um 0,6 ⁠Prozent auf 736,9 Millionen Euro zurück. Der bereinigte operative Gewinn fiel um zehn Prozent auf 78,9 Millionen Euro.

Zu den Aussichten für 2027 äußerte sich Firmenchef Steil dennoch optimistisch und verwies auf das um 13 Prozent gewachsene Geschäft mit Großkunden. "Deshalb sind wir sehr zuversichtlich, das Wachstum 2027 und darüber hinaus beschleunigen zu können, da Kunden die Digitalisierung und Automatisierung des Arbeitsplatzes zunehmend vorantreiben."

(ericht von ⁠Hakan Ersen, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märk)