Tempus AI: Starkes Wachstum macht 115 Dollar zum Fernziel

Was bewegt die Aktie?

Tempus AI legt beim Umsatz deutlich zu: Im Quartal erreicht das Unternehmen 411 Millionen Dollar nach 334 Millionen Dollar im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Gleichzeitig erzielt Tempus einen Gewinn je Aktie von 0,07 Dollar. Die Erwartung hatte bei einem Verlust von 0,08 Dollar je Aktie gelegen, sodass das Ergebnis einen wichtigen Schritt in Richtung Profitabilität markiert.

Besonders kräftig wächst der Bereich Daten und Anwendungen. Er erzielt einen Umsatz von 108 Millionen Dollar und legt damit um 33 Prozent zu. Dieser Geschäftsbereich trägt damit gut ein Viertel zum gesamten Quartalsumsatz bei und wächst stärker als die Diagnostiksparte.

Die Diagnostik liefert mit mehr als 300 Millionen Dollar den größeren Umsatzbeitrag. Ihr Wachstum erreicht 20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Innerhalb dieses Geschäfts entwickeln sich auch die Krebstests positiv: Umsatz und Volumen im Bereich Onkologie steigen mit Raten zwischen 28 und 32 Prozent.

Auch institutionelle Investoren zeigen Interesse an Tempus. Bereits Ende September erreicht die Zahl der investierten Fonds einen Rekordwert. Damit begleitet eine zunehmende Beteiligung professioneller Anleger die operative Entwicklung des Unternehmens, das sowohl bei Daten und Anwendungen als auch in der Diagnostik zweistellige Wachstumsraten erzielt.

Zusätzliche Perspektiven bietet die angestrebte Übernahme von Personalis. Das Unternehmen verfügt über Techniken für individualisierte Krebstherapien, bei denen Sequenzierungen eine Rolle spielen. Wenn diese Therapien die erforderliche Zulassung erhalten und die Anwendungsfälle zunehmen, könnte Tempus die dafür benötigten Sequenzierungen übernehmen. Daraus ergibt sich eine weitere Wachstumsperspektive, deren Umsetzung von der Zulassung und einer breiteren Anwendung abhängt.

Charttechnik

Die Tempus-AI-Aktie verzeichnet steigende Tiefs. Ein höheres Hoch würde die positive Entwicklung bestätigen. Die maßgebliche Kursspanne reicht von 63 bis 89 Dollar und umfasst damit 26 Dollar. Setzt sich der Anstieg über 89 Dollar fort, ergibt die Übertragung dieser Spanne ein rechnerisches Fernziel von rund 115 Dollar.

Martins Einschätzung

Das Wachstum in beiden Geschäftsbereichen und der Gewinn je Aktie rechtfertigen eine positive Einschätzung. Die Erwartungen für die nächsten drei Quartale sprechen zugleich für eine weiterhin schwankende Profitabilität.

Die Bewertung ist anspruchsvoll und enthält bereits hohe Wachstumserwartungen. Die Perspektiven durch Personalis und individualisierte Krebstherapien geben diesen Erwartungen eine Grundlage. Für weitere Kursgewinne bleibt die Fortsetzung der steigenden Tiefs mit einem anschließend höheren Hoch entscheidend.