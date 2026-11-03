Thomson Reuters steigert Umsatz und hebt Jahresziele erneut an

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New ⁠York, 03. Nov (Reuters) - Dank einer robusten Nachfrage hat Thomson Reuters seinen Wachstumskurs fortgesetzt. "Wir sind mit der Entwicklung im dritten Quartal zufrieden, da das Umsatzwachstum und ‌die Margen unsere bisherigen Erwartungen übertroffen haben", sagte Steve Hasker, der Chef des kanadischen Informations- und ⁠Technologiekonzerns, ⁠am Dienstag. Er rechne daher für das Gesamtjahr mit einem Anstieg der Konzernerlöse um 8,5 bis neun Prozent. Bislang hatte er ein Plus von rund acht Prozent prognostiziert.

Der Mutterkonzern der ‌Nachrichtenagentur Reuters steigerte den Umsatz um ‌zehn Prozent auf 1,83 Milliarden US-Dollar. Dabei habe das wichtige Geschäft mit Daten und Software für Juristen, ⁠Steuerexperten und Unternehmen zweistellig zugelegt. Reuters verzeichnete dank ‌gestiegener Lizenzeinnahmen für die ⁠Nutzung von Nachrichten für das Training von Künstlicher Intelligenz (KI) ein Erlösplus von zwölf Prozent. Der bereinigte Konzerngewinn wuchs um 13 Prozent auf ‌0,81 Dollar je ⁠Aktie.

Die an der Wall ⁠Street notierten Aktien von Thomson Reuters gaben vorbörslich dennoch rund ein Prozent nach. Die Quartalsergebnisse blieben hinter den Markterwartungen zurück. Zudem schrumpfte die operative Marge wegen hoher Investitionen in KI um 0,3 Prozentpunkte auf 35,5 Prozent.

(Bericht von Hakan Ersen, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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