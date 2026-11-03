Trading-Chance EUR/USD: Kurzfristig Short, weil…

Nach drei Ausbruchs-Setups gestern haben wir als nächstes einen Trade aus dem Segment der Kurzfrist-Saisonalitäten. Das sind saisonale Muster, die in spezifischen Monaten über mindestens zwei bis hin zu 15 Handelstagen auftreten. Die heutige Chance basiert auf einem Setup, das ziemlich genau eine Woche investiert ist.

Kurzfristige Saisonalitäten

Kurzfristige Saisonalitäten in verschiedenen Märkten beschreiben das Phänomen, dass sich Preistrends oder Handelsvolumina in bestimmten Monaten des Jahres mit auffälliger Regelmäßigkeit in eine spezifische Richtung bewegen. Diese Muster sind keine zufälligen Schwankungen, sondern das direkte Resultat wiederkehrender fundamentaler, kalendarischer und psychologischer Zyklen.

Ein wesentlicher Treiber dieser Entwicklungen liegt in der Natur realwirtschaftlicher Prozesse, wie den klassischen Erntephasen im Agrarsektor. Zur Haupterntezeit führt das schlagartig steigende Angebot an Agrarrohstoffen häufig zu saisonal sinkenden Preisen, während spezifische Lieferperioden – etwa die erhöhte Nachfrage nach Heizöl vor den Wintermonaten oder nach Gas im Spätherbst – die Energiemärkte zyklisch anheizen. Parallel dazu prägen konsumtreibende Feste wie das Weihnachtsgeschäft oder das chinesische Neujahrsfest den Einzelhandel und den Transportsektor, da Unternehmen monate voraus Lagerbestände aufbauen, was wiederum die Frachtraten und die Nachfrage nach Vorprodukten temporär stark beeinflusst.

Neben diesen physischen Zyklen reagieren die Finanzmärkte hochsensibel auf regulatorische und institutionelle Termine. Steuerstichtage zwingen Marktteilnehmer regelmäßig dazu, im Vorfeld Liquidität zu generieren, was zu zyklischen Verkäufen führen kann, während nach dem Stichtag oft wieder Kapital in die Märkte zurückfließt. Besonders ausgeprägt sind solche Bewegungen im Vorfeld des Jahreswechsels, wenn institutionelle Investoren umfangreiche Kapitalumschichtungen vornehmen. Dieses als Window Dressing bekannte Phänomen führt dazu, dass Fondsmanager Verlustbringer vor dem Bilanzstichtag abstoßen und Gewinneraktien zukaufen, um ihren Kunden zum Jahresende ein vorzeigbares Portfolio zu präsentieren – ein Verhalten, das oft nahtlos in die bekannte „Januar-Effekt“-Rallye übergeht.

Zusätzlich zu diesen festen Kalenderdaten sorgen politische und wirtschaftliche Regulierungen für wiederkehrende Muster. Fest terminierte Newstermine, wie die monatlichen Berichte zur Beschäftigungslage oder Zinsentscheidungen der Notenbanken, erzeugen in den Tagen davor oft abwartende Zurückhaltung und danach impulsive Volatilität. Auch langfristiger planbare, aber zyklische Ereignisse wie die Termine von Wahlen hinterlassen ihre Spuren: In Wahljahren zeigen Märkte aufgrund der anfänglichen Unsicherheit und der späteren Klarheit über die künftige Wirtschaftspolitik oft historisch nachweisbare, saisonale Verhaltensmuster. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass kurzfristige Saisonalitäten das Spiegelbild eines hochgradig getakteten globalen Wirtschaftssystems sind, in dem Natur, Gesetzgeber und Marktpsychologie den Takt vorgeben.

Das Setup

Der Euro neigt zum Monatsbeginn im November in etwa zwei Drittel der Fälle zur Schwäche. Große Investoren schichten am Devisenmarkt zu dieser Zeit um. Zudem gibt es in genau dem Zeitfenster immer wieder Wahlen in den USA. Die Unsicherheit führt dann zu einer Flucht in den Dollar, wodurch andere Währungen relativ gesehen abwerten. Laut Regelwerk wird zum Handelsbeginn an Handelstag drei im November (also morgen) eine Short-Position eröffnet. Die Position wird am 11.11. zum Handelsende glattgestellt.

Die Auszahlungsquote ist hier mit über 1000 Dollar durchschnittlich je Trade beachtlich hoch, wenn man bedenkt, dass man gerade einmal eine Woche investiert ist. Der Profit Factor unterstreicht dies. Er liegt bei 3,61. Der Maximale Draw Down ist angenehm niedrig und die Performance-Kurve verläuft ausgesprochen stetig.

Quelle: www.realmoneytrader.com

Fazit

Ein weiterer Trade auf den Euro. Diesmal aber im kurzfristigen Bereich und direkt ab Morgen aktiv. Wir haben ein geeignetes Produkt ausgesucht, das wir nachfolgend vorstellen. Der Einstieg erfolgt in diesem Fall gemäß unserem Regelwerk „Market Short“ direkt zur Eröffnung. Einige unserer Trader steigen auch bereits heute kurz vor Handelsende ein, da der Handelsstart in der Nacht liegt und Hebelzertifikate erst wieder ab 8 Uhr früh handelbar sind.

Open end Turbo Bear Optionsschein auf EUR/USD

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open end Turbo Bear Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat seinen Basispreis und die K.O.-Schwelle gleichauf bei 1,1625 Dollar. Bei einem aktuellen Preis von 1,1177 Dollar entspricht das einem Hebel von 25. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet UR29J3.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 1,14 USD

Unterstützungen: 1,08-1,10 USD

Open end Turbo Bear Optionsschein auf EUR/USD

Basiswert EUR/USD WKN UR29J3 ISIN DE000UR29J37 Basispreis 1,1625 USD K.O.-Schwelle 1,1625 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit open end (endlos) Emittent UniCredit Hebel 25 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.