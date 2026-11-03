Trend zu Light-Getränken und Wasser schon vor geplanter Zuckersteuer

Berlin, 03. ⁠Nov (Reuters) - Bereits vor der geplanten Einführung der Zuckersteuer greifen die Deutschen verstärkt zu kalorienreduzierten Light-Getränken und Mineralwasser. Im vergangenen Jahr sank die Produktion zuckerhaltiger Erfrischungsgetränke um 4,1 Prozent auf 7,42 Milliarden Liter, wie das Statistische Bundesamt am ‌Dienstag mitteilte. Gleichzeitig stellten die Unternehmen in Deutschland mehr kalorienreduzierte Light-Getränke und Mineralwasser her. Die Produktion von sogenannten brennwertverminderten Cola- und Limonadengetränken stieg demnach um ⁠5,1 Prozent ⁠auf 1,61 Milliarden Liter.

Rechnerisch entsprach die Produktionsmenge 2025 rund 89 (2024: knapp 93) Litern zuckerhaltiger Getränke pro Kopf, während es bei den Light-Varianten gut 19 (2024: gut 18) Liter waren. Zum Vergleich: Die Herstellung von Mineral-, Tafel- und Heilwasser legte um 2,7 Prozent auf knapp 13,07 Milliarden Liter ‌zu. Die Produktionsmenge pro Kopf lag damit bei ‌knapp 157 Litern Wasser, 2024 waren es gut 152 Liter.

GUT JEDER ZWEITE ERWACHSENE IN DEUTSCHLAND ÜBERGEWICHTIG

Ein hoher Zuckerkonsum gilt als ein Grund für Übergewicht und damit ⁠verbundene Krankheiten. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) aus 2024 waren in Deutschland 60,6 ‌Prozent der Erwachsenen übergewichtig. Knapp ein ⁠Viertel (24,5 Prozent) galt als fettleibig oder adipös. Bei Kindern und Jugendlichen waren 25,1 Prozent übergewichtig und 9,6 Prozent der Fünf- bis 19-Jährigen fettleibig. Deutschland liegt damit über dem globalen Durchschnitt. Dieser beträgt ‌in puncto Übergewicht bei Erwachsenen 45,2 ⁠Prozent und 19,8 Prozent bei Kindern ⁠und Jugendlichen.

Um den Zuckerkonsum zu begrenzen, hatten der WHO zufolge bis 2024 bereits 116 Staaten eine Steuer auf zuckerhaltige Getränke eingeführt. Dazu zählen unter anderem Frankreich, Polen, das Vereinigte Königreich, Brasilien und Indien. Für Deutschland hat die Bundesregierung eine Zuckersteuer beschlossen, die am 1. Juli 2027 starten und helfen soll, die Kosten im Gesundheitssystem zu stabilisieren. Der Grundgedanke dabei: Je höher der Zuckergehalt, desto höher soll auch die ⁠Steuerbelastung ausfallen.

(Bericht von Klaus Lauer; redigiert von Kerstin Dörr - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)