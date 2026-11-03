Trump am Wahltag siegessicher

dpa-AFX · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat sich am Tag der US-Parlamentswahlen erneut siegessicher gezeigt. "Ich glaube, dass die Ergebnisse besser sein werden, als man denkt", sagte Trump dem Sender Fox News. Er war überzeugt, dass seine Republikaner ihre Mehrheiten im Repräsentantenhaus und im Senat behaupten werden.

Millionen Menschen in den USA sind am Dienstag aufgerufen, über die Zusammensetzung von Repräsentantenhaus und Senat zu entscheiden. Zwar steht Trump selbst nicht zu Wahl, die Abstimmung gilt aber als Referendum über seine Politik. Das Ergebnis der Midterms wird die verbleibenden zwei Jahre der Trump-Regierung prägen./mj/DP/zb

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Umfrage des Bundesverbands deutscher Banken
Viele Deutsche sind offen für Aktien – vor allem junge31. Okt. · dpa-AFX
Viele Deutsche sind offen für Aktien – vor allem junge
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
KI und Staatsausgaben lassen Renditen steigen
Aktien, Gold und Co.: So treffen hohe Zinsen dein Depotheute, 11:02 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Was die Frankreich-Proteste mit Inflation zu tun haben31. Okt. · Acatis
Plus
Interview mit Fondsmanager
"In der Nische können Aktionäre mit Chemie Geld verdienen"29. Okt. · The Market
Alle Plus-Analysen