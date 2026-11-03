Trump: USA stellen Militärhilfe für Israel zum Jahresende ein

Washington, 03. Nov (Reuters) - ⁠Die USA werden Präsident Donald Trump zufolge ihre Finanzhilfen für Israel in Höhe von vier Milliarden Dollar nach Ablauf dieses Jahres einstellen. Israel benötige das Geld nicht mehr, sagte Trump am Dienstag dem Sender Fox News. Er habe eine entsprechende Vereinbarung mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu getroffen, Darauf habe man sich schon vor Monaten geeinigt. "Wir werden Israel beistehen, wenn es Hilfe benötigt", sagte Trump ‌zugleich.

In den USA ist der Rückhalt für eine Unterstützung Israels in den vergangenen Jahren gesunken. Netanjahus Büro reagierte zunächst nicht auf die Anfrage zu einer Stellungnahme.

Es blieb zunächst unklar, welche Gelder Trump genau meinte und wie Zahlungen zum ⁠Jahresende gestoppt werden sollen. ⁠Eine bestehende Grundsatzvereinbarung sieht jährliche US-Militärhilfen für Israel in Höhe von 3,8 Milliarden Dollar vor und läuft erst 2028 aus. Gespräche über die weitere Ausgestaltung der US-Hilfen nach diesem Zeitpunkt sind im Gange. Der US-Kongress hatte die Mittel für Israel 2020 per Gesetz gebilligt. Der Senat und das Repräsentantenhaus müssen jedoch jedes Jahr entsprechende Haushaltsgesetze verabschieden, um die Gelder zuzuteilen und freizugeben.

Trump sagte, einige Demokraten und linke Politiker nutzten die finanzielle Unterstützung für Israel als Argument, um Republikaner zu kritisieren. Das ‌linke Lager verwende die US-Hilfen als "Symbol der Ungerechtigkeit", was er nicht zulassen ‌könne. Trump nannte in diesem Zusammenhang ausdrücklich Abdul El-Sayed, der bei den Zwischenwahlen am Dienstag im Bundesstaat Michigan antritt und im Fall eines Sieges der erste muslimische US-Senator wäre. El-Sayed lehnt bedingungslose Militärhilfen für Israel ab und fordert, dass US-Gelder vorrangig den eigenen Bürgern zugutekommen. "Weil ⁠sie es nicht brauchen – und warum sollten wir die Anfeindungen von Verrückten wie El-Sayed ertragen, wenn sie das Geld gar nicht ‌benötigen?" sagte Trump.

Der Rückhalt für Israel in der US-Öffentlichkeit ist ⁠seit Beginn des Gaza-Krieges im Jahr 2023 gesunken, insbesondere unter den Demokraten. 48 Prozent der Wähler und 66 Prozent der Demokraten sind einer Umfrage der Quinnipiac-Universität vom Juni zufolge der Ansicht, dass die USA Israel zu stark unterstützen. Die Werte lagen 2017 bei 16 beziehungsweise 20 Prozent, als diese Frage zum ersten Mal gestellt wurde.

Die ‌Zustimmung zu Israel ist vor allem unter Wählern der Demokraten stark ⁠eingebrochen. Israel-kritische Kandidaten setzen sich bei den Vorwahlen ⁠der Demokraten durch, und selbst gemäßigte Abgeordnete sind zunehmend bereit, die jahrzehntelange US-Unterstützung für das Land infrage zu stellen. Einige Mitglieder von Trumps "Make America Great Again"-Bewegung äußern sich inzwischen ebenfalls zunehmend kritisch über Israel. Sie werfen dem Land vor, Trump in dem Glauben bestärkt und damit in die Irre geführt zu haben, der Iran könne in einem Krieg leicht besiegt werden. Trump hatte im Wahlkampf 2024 versprochen, militärische Interventionen im Ausland zu vermeiden.

Netanjahu hatte im Oktober in einem Interview mit einem israelischen Fernsehsender erklärt: "Wenn Sie glauben, dass wir weiterhin das erhalten werden, was ich zweimal gesichert habe – und das sind Dutzende Milliarden Dollar an amerikanischer Hilfe für den Verteidigungshaushalt –, dann stellen Sie sich darauf ein und finden Sie ⁠sich damit ab, dass dies nicht geschehen wird, weil Amerika sich verändert hat."

(Bericht von Humeyra Pamuk, Doina Chiacu und Susan Heavey; Mitarbeit Patricia Zengerle in Washington und Alexander Cornwell in JerusalemBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)