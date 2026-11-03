Trump: Ziehe keinen Angriff auf den Iran nach Zwischenwahlen in Betracht

Reuters · Uhr
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Washington, 02. ⁠Nov (Reuters) - Nachdem US-Präsident Donald Trump zuletzt angedeutet hatte, den Iran nach den Zwischenwahlen am Dienstag erneut anzugreifen, spricht er nun wieder von einem möglichen ‌Abkommen mit dem Land.

Auf die Frage von Reportern, ob er einen Angriff auf den Iran nach ⁠den Zwischenwahlen ⁠in Betracht ziehe, antwortete Trump am Montag in Washington mit "Nein". Er glaube zudem, dass der Iran eine Einigung erzielen wolle und dass eine solche Vereinbarung auch "zustande kommen könnte".

Der von den USA ‌und Israel begonnene Krieg gegen ‌den Iran ist eine der Hauptursachen für die hohen Benzinpreise auch in den USA, die bei den ⁠Wählern nicht gut ankommen. Trump steht daher unter ‌Druck, den Konflikt zu beenden. ⁠Welchen Preis in Form von Zugeständnissen an den Iran Trump dafür zu zahlen bereit wäre, ist aber offen.

US-Vizepräsident JD Vance sagte, ‌es habe eine Reihe ⁠guter Gespräche mit dem Iran ⁠gegeben. Daher seien er und Trump recht zuversichtlich, was die Aussichten auf eine mögliche Verhandlungslösung angehe. "Wir werden weiter daran arbeiten."

Am Ölmarkt kamen die Worte gut an, die Preise verbilligten sich um ungewöhnlich kräftige acht Prozent. Sie liegen aber immer noch auf einem sehr hohen Niveau.

(Bericht ⁠von Nandita Bose. Geshrieben von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)

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