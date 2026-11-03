Ukraine: Opferzahl nach russischem Angriff auf Schule steigt auf 31

03. Nov (Reuters) - Die ⁠Zahl der Todesopfer bei einem russischen Luftangriff auf eine als Verteilstelle für Hilfsgüter genutzte Schule im Südosten der Ukraine ist auf mindestens 31 gestiegen. Fünf weitere Menschen seien bei dem Angriff in dem nahe der Front gelegenen Dorf Komyschuwacha in der Region Saporischschja am Montag verletzt worden, sagte ‌der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Dienstag. Es werde befürchtet, dass noch Menschen unter den Trümmern verschüttet seien. Nach Angaben des kommissarischen Leiters der regionalen Militärverwaltung von Saporischschja, Mychajlo Semykin, werden ⁠noch 50 Menschen ⁠vermisst.

Unter den Opfern befinden sich den Rettungskräften zufolge zwei Helfer und vier Polizisten. Sie seien durch eine zweite Angriffswelle getötet worden, nachdem die russischen Streitkräfte kurz nach dem ersten Schlag erneut Bomben abgeworfen hatten. Selenskyj erklärte, die russischen Truppen hätten zunächst Fliegerbomben auf die Schule abgeworfen, die als Zufluchtsort und zur wöchentlichen Verteilung von Hilfsgütern genutzt worden sei. "Die Russen schlugen zuerst ‌zu, als die Menschen gerade eintrafen – mit einigen Bomben", ‌sagte er. "Dann gab es einen zweiten Schlag – weitere Bomben, dieses Mal auf den Schutzraum. Ein niederträchtiger Terrorangriff." Der Unterricht in der Schule sei wegen der Frontnähe in dem viereinhalb Jahre dauernden Krieg ausgesetzt gewesen. ⁠Die russischen Streitkräfte hätten jedoch genau gewusst, dass sich die verbliebenen Einwohner dort jede Woche versammelten, ‌um Hilfspakete abzuholen.

ZAHL ZIVILER OPFER IN DER UKRAINE ⁠STEIGT DEUTLICH

Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha verurteilte den Angriff am Dienstag als "barbarisch und zynisch". Er forderte, Russland wegen des Vorfalls von internationalen Sportwettbewerben auszuschließen, nachdem ein Sportgericht jüngst die Wiederzulassung russischer Athleten angeordnet hatte. Selenskyj betonte, die Tat zeige, dass Moskau ‌Menschen töten wolle, anstatt an die humanitären Fortschritte ⁠der vergangenen Woche anzuknüpfen. Im südukrainischen Oleschky ⁠gab es eine von der US-Präsidentengattin Melania Trump vermittelte sechstägige Waffenruhe, um Hilfsgüter zu liefern und Evakuierungen zu ermöglichen. Diese war am Sonntag ausgelaufen. "Wenn Russland wirklich eine Deeskalation gewollt hätte, hätte es nach der Waffenruhe in Oleschky die Möglichkeit gegeben, weitere humanitäre Schritte zu unternehmen", sagte Selenskyj. "Wir haben dies vorgeschlagen. Aber Russland tötet weiterhin Menschen."

Sowohl Russland als auch die Ukraine weisen den Vorwurf zurück, gezielt Zivilisten anzugreifen. Dennoch sind die Opferzahlen unter der Zivilbevölkerung in der Ukraine in diesem Jahr deutlich gestiegen. UN-Beobachtern zufolge wurden im Juli mehr Zivilisten ⁠getötet oder verletzt als in jedem anderen Monat seit März 2022.

(Bericht von Ron Popeski und Oleksandr Kozhukhar, Mitarbeit Steve Holland in WashingtonBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Kerstin Dörr Bei Rückfragen wenden Sie sich ‌an berlin.newsroom@tr.com)