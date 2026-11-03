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US-Midterms & Frankreich-Krise: Was Anleger jetzt wissen müssen! | Börse Stuttgart

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US-Midterms, Frankreichs Zinskrise und Autobauer im Umbruch: Wie reagiert der Anleihenmarkt? Jens Furkert (Boerse Stuttgart Group) analysiert im Gespräch mit Cornelia Frey (Boerse Stuttgart Group), worauf Anleger achten müssen.

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► Darum geht's im Video:
Jens Furkert erklärt, welche Auswirkungen die US-Zwischenwahlen auf die Volatilität an den Finanzmärkten, den US-Dollar und das Anlageverhalten haben könnten. Außerdem analysiert er die steigenden Renditen französischer Staatsanleihen und erläutert, warum Anleger trotz politischer Unsicherheiten und wirtschaftlicher Risiken weiterhin auf französische Anleihen und europäische Unternehmensanleihen setzen.

Timestamps:
00:00 ► US-Midterms: Eingepreister Machtwechsel und erwartete Volatilität
01:44 ► Frankreichs Renditeanstieg: Unsicherheit, Defizit und Refinanzierung
02:49 ► Notenbankgerüchte und die Stabilisierung bei 4,9 %
03:34 ► Warum Anleger französische Staatsanleihen nachfragen
04:14 ► Unternehmensanleihen: Nachfrage nach Autobauern und mittleren Laufzeiten
05:26 ► Aktien- und Anleihenrisiko im Vergleich

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🕐 Das Video wurde am 03.11.2026 um 15:00 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.

#Anleihen #Zinsen #BörseStuttgart

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