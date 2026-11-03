USA: Industrie-Aufträge steigen stärker als erwartet
dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Auftragseingang der US-Industrie ist im September stärker als erwartet gestiegen. Die Bestellungen legten um 1,8 Prozent zu, wie das Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Analysten hatten mit einem Anstieg um 1,2 Prozent gerechnet. Im August waren die Aufträge noch um revidierte 0,3 Prozent (zuvor 0,1 Prozent) gestiegen.
Die Auftragseingänge nach Herausrechnung von Transportgütern stiegen um 1,3 Prozent. Hier war lediglich ein Plus von 0,5 Prozent erwartet worden.
Die Aufträge für langlebige Güter stiegen im September um 1,9 Prozent zum Vormonat. Zunächst war ein Plus von 1,8 Prozent ermittelt worden./jsl/he
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