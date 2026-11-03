USA: Nächste Woche Verhandlungen mit Ukraine und Russland

WASHINGTON (dpa-AFX) - Im Ringen um ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sollen nach US-Angaben nächste Woche Vertreter aus Kiew, Moskau und Washington zu Verhandlungen zusammenkommen. Das trilaterale Treffen auf Arbeitsebene solle nächste Woche Dienstag und Mittwoch in Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, stattfinden, teilte der US-Sondergesandte Steve Witkoff auf der Plattform X mit.

"Die Gespräche werden sich um Sicherheitsvereinbarungen für die Zeit nach dem Krieg, Deeskalation, humanitäre Hilfsmaßnahmen und die nächsten Schritte auf dem Weg zum Frieden drehen", erklärte er.

Zudem sollen Witkoff zufolge US-Gesandte diese Woche mit Vertretern aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien, der Nato sowie der EU zusammenkommen. Bei den Gesprächen in Brüssel soll es um die Themen Sicherheitsgarantien für die Ukraine, Europas Sicherheitsordnung nach dem Krieg sowie um den Wiederaufbau gehen.

Putin zeigte sich nach Gespräch mit Witkoff bereit für Treffen

Kremlchef Wladimir Putin hatte sich vergangenen Monat nach einem Gespräch mit Witkoff über ein Ende des Ukraine-Kriegs verhandlungsbereit gezeigt. "Wir haben vereinbart, dass wir bereit sind, unsere dreiseitigen Kontakte wieder aufzunehmen", sagte Putin mit Blick auf frühere Gespräche. In dem Dreierformat USA, Russland und Ukraine hatte es zuletzt im Februar in Genf Verhandlungen gegeben, davor zweimal in Abu Dhabi.

Andeutungen aus dem Kreml hatten jüngst bereits nahegelegt, dass sich die Delegationen der drei Länder Mitte November in Abu Dhabi zu einer Fortsetzung ihrer Gespräche treffen würden. Der russische Außenminister Sergej Lawrow hatte dabei jüngst die Haltung der Europäer kritisiert. "Sie versuchen, sich in den Friedensverhandlungsprozess in der Ukraine einzumischen", sagte er vor ein paar Tagen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte vergangene Woche dagegen die Hoffnung geäußert, dass bei den Gesprächen mit Russland und den USA auch die EU teilnehmen werde. "Wir finden hoffentlich einen Weg, Europa einzubeziehen", sagte Selenskyj in Den Haag.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als viereinhalb Jahren mit westlicher Unterstützung gegen den Angreifer Russland./jcf/DP/zb