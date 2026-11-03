V-ZUG Holding AG / Schlagwort(e): Expansion/Partnerschaft

V-ZUG baut internationale Präsenz in Skandinavien aus



03.11.2026 / 08:00 CET/CEST





MEDIENMITTEILUNG Partnerbasierter Vertriebsausbau in Dänemark, Schweden und Norwegen:

Zug, 3. November 2026 – V-ZUG erweitert ihre Präsenz in Skandinavien durch die Zusammenarbeit mit dem Distributionspartner Engebretsen. Damit stärkt V-ZUG die bestehenden Aktivitäten in Dänemark und erschliesst neu die Märkte Schweden und Norwegen. Das partnerschaftliche Vertriebsmodell verbindet die Marken- und Produktekompetenz des führenden Schweizer Haushaltgeräteherstellers mit der lokalen Marktkenntnis sowie den etablierten Vertriebs- und Servicestrukturen von Engebretsen. Die Partnerschaft unterstützt das strategische Ziel von V-ZUG, das internationale Premiumgeschäft in ausgewählten Märkten gezielt weiter auszubauen.

Morten Engebretsen ist eine Unternehmensgruppe, die sich auf hochwertige Küchen- und Designlösungen für den privaten und professionellen Bereich spezialisiert hat und über ein etabliertes Netzwerk sowie leistungsfähige Vertriebs- und Servicestrukturen im gehobenen Küchenfachhandel in Dänemark, Schweden und Norwegen verfügt. Ab dem 1. Januar 2027 übernimmt das Unternehmen die Distribution des Premiumsortiments des Schweizer Haushaltgeräteherstellers in Skandinavien. Die Zusammenarbeit erweitert für V-ZUG den Zugang zum attraktiven skandinavischen Markt. Dieser ist geprägt von einer hohen Kaufkraft sowie einer ausgeprägten Affinität zu Qualität, Design und technischer Innovation. Eigenschaften, welche die in der Schweiz entwickelten und gefertigten hochwertigen Geräte von V-ZUG widerspiegeln. «Unsere bestehende Präsenz in Dänemark hat uns das Marktpotenzial von Skandinavien bestätigt und wir sind überzeugt, dass wir mit einer regionalen Marktstrategie und einem im Markt hoch angesehenen lokalen Distributionspartner wie Engebretsen die Präsenz von V-ZUG erfolgreich weiterentwickeln können», so Yvonne Ongetta, Chief International Officer, V-ZUG. Etabliertes Netzwerk, lokale Präsenz und hohe Servicequalität Eine hohe Servicequalität ist ein wesentlicher Bestandteil des Premiumanspruchs von V-ZUG. Mit lokalen Lagern in Dänemark, Schweden und Norwegen schafft Engebretsen die Voraussetzungen für kurze Lieferzeiten und eine hohe Warenverfügbarkeit. Handelspartner profitieren zudem von effizienten Bestellprozessen, persönlicher Betreuung sowie Unterstützung bei der Vermarktung und dem Verkauf der Produkte. Gleichzeitig sichert die lokale Präsenz auch für Endkundinnen und Endkunden einen hochwertigen Service sowie ein konsistentes Markenerlebnis. Die Zusammenarbeit mit Engebretsen steht im Einklang mit der geschärften Strategie von V-ZUG. Das Unternehmen entwickelt sein internationales Premiumgeschäft vorrangig in den strategischen Fokusmärkten Deutschland, China, Australien und dem Vereinigten Königreich weiter. Die direkte Marktpräsenz ergänzt V-ZUG gezielt durch ausgewählte Distributionspartnerschaften, welche eine kapitaleffiziente Marktbearbeitung sowie eine differenzierte Positionierung der Marke V-ZUG in relevanten Vertriebskanälen ermöglichen. In Nordamerika arbeitet das Unternehmen zudem mit einem strategischen Partner im OEM-Geschäft zusammen. Weitere Informationen und Material zum Download:

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Über die V-ZUG Gruppe



Schweizer Perfektion für zuhause. Seit 1913.



V-ZUG ist die führende Schweizer Marke für Haushaltapparate und vermarktet ihre Produkte auch in ausgewählten Märkten im Ausland. Seit über 110 Jahren entwickelt und produziert V-ZUG in der Schweiz Apparate für Küche und Waschraum und bietet in allen ihren Märkten einen umfassenden Service. Die SIBIRGroup, mit Fokus auf die schweizweite Erbringung von Allmarkenservice und Handel von Haushaltapparaten, ist ein weiterer Teil der V-ZUG Gruppe. Mit ihren rund 2 000 Mitarbeitenden erwirtschaftete die V-ZUG Gruppe 2025 einen Jahresumsatz von CHF 567.4 Millionen. Die V-ZUG Holding AG ist im Swiss Reporting Standard der SIX Swiss Exchange, Zürich, kotiert und im Swiss Performance Index (SPI) vertreten (Valorennummer 54 248 374, ISIN CH0542483745, Ticker-Symbol VZUG).

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