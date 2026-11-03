Verunglimpfungen und Eigenlob - Trump setzt Ton für Midterms

- von Christian Rüttger und Joseph ⁠Ax

Berlin/Washington, 03. Nov (Reuters) - Zum Auftakt der US-Kongresswahlen hat Präsident Donald Trump noch einmal eine Tirade gegen die politische Konkurrenz losgelassen. Auf seinem Online-Netzwerk Truth Social rief er am Dienstag in einer Serie von Einzelbeiträgen zur Wahl Dutzender republikanischer Kandidaten im ganzen Land auf. Gleichzeitig zog er über deren Rivalen her, insbesondere in kritischen Senatsrennen wie Alaska und Michigan. Trump flankierte dies mit Einträgen, in denen er seine Leistungen als "Segen" für das Land lobte, abermals vom "Goldenen Zeitalter" sprach, und mit einem Videoclip von seinem Auftritt am Vorabend in Washington, bei dem er ungewöhnlich lange über eines seiner geplanten Prestigeprojekte sprach, die Renovierung des mehr als ‌600 Meter langen "Reflecting Pools" in der Hauptstadt. Auch in dieser Rede ließ er kein gutes Haar an den Kontrahenten der Republikaner und bezeichnete die Zwischenwahlen, bei denen seine Partei um ihre Mehrheiten im Kongress bangt, als die "wichtigsten Midterms in unserem Leben".

Trump selbst steht zwar nicht zur Wahl. Dennoch ist er der Mittelpunkt der Abstimmung, von der abhängt, wie frei er in ⁠den verbleibenden zwei Jahren seiner ⁠Präsidentschaft regieren kann. Es ist der erste echte große Stimmungstest für Trump seit seiner Rückkehr ins Weiße Haus im Januar 2025. Viele Kandidaten der Republikaner befürchten, dass sie - wie oft bei Zwischenwahlen üblich - stellvertretend abgestraft werden für einen Präsidenten, der in der jüngsten Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters und des Meinungsforschungsinstituts Ipsos nur auf 32 Prozent Zustimmung kam. Vor allem die hohen Lebenshaltungskosten wie etwa die Preise für Energie und Benzin infolge des unter Trump begonnenen Iran-Kriegs befeuern die Wut und Enttäuschung vieler Wählerinnen und Wähler.

Experten und Umfragen räumen den oppositionellen Demokraten daher gute Chancen ein, wenigstens das Repräsentantenhaus zu erobern. Auch im Senat gilt ein Machtwechsel als möglich, allerdings wird erwartet, dass es hier deutlich knapper zugeht. Gewinnen die Demokraten die Kontrolle über auch nur eine der beiden Parlamentskammern, können sie ‌Trump das Regieren erheblich erschweren, etwa indem sie Gesetzesvorhaben blockieren oder Untersuchungsausschüsse einberufen.

SCHICKSALSWAHL

Experten erwarten zwar keinen grundsätzlichen Wandel im Weißen ‌Haus, zumal Trump weitreichende Befugnisse etwa in der Außenpolitik auch dann behält, wenn sich die Kräfteverhältnisse im Kongress komplett zu seinen Ungunsten verschieben. Dennoch wäre es für den Präsidenten einfacher, wenn er weiterhin auf Rückendeckung des Parlaments setzen könnte. Es ist zudem nicht ausgeschlossen, dass sich weitere Republikaner von ihm und seinem konfrontativen Politikstil distanzieren, sollten die Wahlen für die Partei zu einem regelrechten Debakel werden.

Viele Kommentatoren sprechen deswegen bereits von einer ⁠Schicksalswahl - für die USA, das Ausland und Trump selbst. Der Präsident gibt sich gleichwohl selbstbewusst. Er hat seine Anhänger dazu aufgerufen, so zu tun, als ob er selbst auf dem Wahlzettel stünde. Seit ‌Anfang Oktober hat er mehr als zwei Dutzend Wahlkampfauftritte absolviert, um seine Basis zu mobilisieren. Er reiste ⁠dafür überwiegend in Bundesstaaten, die er 2024 noch mühelos gewonnen hatte - was unterstreicht, wie sehr die Republikaner in der Defensive sind.

SCHARFE ATTACKEN

Ein wiederkehrendes Muster waren dabei stets scharfe Angriffe auf die Demokraten. Im Wahlkampf warnten die Republikaner vor radikalen, unamerikanischen oder gar kommunistischen Umtrieben. "Die Demokratische Partei hat die extremste und gefährlichste Liste von Kandidaten in der amerikanischen Geschichte nominiert", sagte Trump am Montag während einer Rede in Washington. In seinen Online-Beiträgen am Dienstag schimpfte er über radikale, gefährliche und dumme Linke. Einem Kandidaten unterstellte er, für ‌massive Steuererhöhungen, offene Grenzen, Männer in Frauensportarten und die "Transgender-Verstümmelung" von Kindern zu sein.

Auch den demokratischen Kandidaten Abdul El-Sayed, der ⁠sich in Michigan um einen Senatssitz bewirbt, nahm er erneut ins Visier: ⁠El-Sayed hasse Juden, Schwarze und Weiße. Nur Dummköpfe würden ihn wählen, schrieb Trump. Der 42-Jährige könnte der erste muslimische US-Senator werden. Er zählt zum progressiven Flügel seiner Partei, hat sich kritisch zu Israel geäußert und unterstützt politische Projekte, die in den USA als weit links angesiedelt gelten, wie eine allgemeine Krankenversicherung. Sollte er gewinnen, würde das dem linken Flügel der Demokraten mit Blick auf die Präsidentschaftswahl 2028 einen Schub geben.

Michigan zählt zu den Rennen, bei denen ein besonders enger Ausgang erwartet wird. Spannend dürfte es auch in Alaska werden. Trump wittert dort seit Wochen potenziellen Wahlbetrug. Einem Zeitungsbericht zufolge soll die Kampagne der demokratischen Kandidatin Mary Peltola dabei geholfen haben, einen dritten Kandidaten zu rekrutieren, der denselben Vor- und Nachnamen wie ihr republikanischer Gegner Dan Sullivan trägt. Peltola wies eine Beteiligung zurück. Das US-Justizministerium reichte Klage ein, um die Zertifizierung der Wahlergebnisse zu blockieren. Ein Richter wies dies jedoch ab.

Insgesamt stehen 35 der 100 Senatssitze zur Wahl sowie sämtliche 435 Sitze im Repräsentantenhaus. Die Demokraten müssen alle ihre bisherigen Mandate behaupten und mindestens drei Sitze im Repräsentantenhaus sowie vier im Senat erobern, um in beiden Kammern die Mehrheit zu ⁠erlangen. Daneben finden in drei Dutzend Bundesstaaten Gouverneurswahlen statt, ebenso wie Tausende Wahlen auf Landes- und Kommunalebene. Abgestimmt wird in vielen Bezirken zudem über unzählige Vorhaben, die von einer Steuer für Milliardäre bis hin zum Recht auf Abtreibung reichen. Erste Ergebnisse werden in der Nacht zum Mittwoch (MEZ) erwartet.

(geschrieben von Christian Rüttger, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)