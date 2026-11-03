Vier Länder wollen bei Eishockey-WM nicht gegen Russland spielen

Danzig/München, 03. ⁠Nov (Reuters) - Bei der Eishockey-Weltmeisterschaft 2027 in Deutschland droht nach einer Rückkehr Russlands Chaos. Nach Finnland kündigten am Dienstag auch die Verbände Schwedens, Norwegens und Dänemarks an, bei dem Turnier im Mai 2027 nicht gegen Russland anzutreten. Sie seien aber bereit, die übrigen Spiele zu bestreiten. ‌In Lettland verbietet ein Gesetz, gegen Mannschaften aus Russland und Belarus anzutreten. Der Internationale Sportgerichtshof (CAS) hatte in der vergangenen Woche entschieden, dass Russland wieder zu Weltmeisterschaften im ⁠Eishockey zugelassen werden ⁠müsse. Der Welt-Eishockeyverband IIHF hatte das russische Team - eine der besten Mannschaften der Welt - nach dem Einmarsch in die Ukraine 2022 von allen ihren Titelkämpfen ausgeschlossen.

Der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Eishockey-Bunds (DEB), Frank Lutz, hatte am Wochenende erklärt, Deutschland erwäge die WM zurückzugeben, die vom 13. bis 30. Mai 2027 in Düsseldorf und Mannheim sowie im Fußballstadion von ‌Schalke 04 in Gelsenkirchen ausgetragen werden soll. "Natürlich müssen wir ‌uns als DEB mit der Option befassen, diese WM zurückzugeben", sagte Lutz. Er verwies auf hohe Sicherheitskosten für den Fall, dass Russland teilnähme. "In ein wirtschaftliches Risiko, das wir nicht mehr stemmen ⁠können, können wir uns nicht begeben." Nach der Eishockey-Weltrangliste würde Russland ausgerechnet den Platz ‌der Ukraine einnehmen, wenn das mit 16 Mannschaften ⁠geplante Turnier nicht aufgestockt würde.

"Unsere Position, dass Russland von allen internationalen Meisterschaften ausgeschlossen werden sollte, so lange der Krieg in der Ukraine andauert, ist unverändert", erklärte Norwegens Eishockeyverband NIHF. "Um der Integrität des Eishockeys willen können wir uns nicht ‌vorstellen, gegen Russland zu spielen, so wie ⁠es aussieht. Wenn wir das täten, ⁠würde es im Chaos enden", sagte der dänische Verbandspräsident Henrik Bach Nielsen. Der finnische Verband hatte bereits am Montag erklärt, er werde alle Möglichkeiten ausschöpfen, um Russland weiter von internationalen Wettkämpfen auszuschließen. Die Stadt Turku, in der im Dezember die Junioren-Weltmeisterschaft stattfinden soll, will sich als Ausrichter zurückziehen, wenn Russland teilnehmen dürfe.

Auch Unternehmen haben Konsequenzen angekündigt. Der schwedische Möbelhersteller AJ Products, der die Eishokey-WM seit 1989 unterstützt, will das Turnier 2027 nicht sponsern, wenn Russland teilnehmen darf. Ähnlich äußerte sich der finnische ⁠Reifenhersteller Nokian Tyres.

(Bericht von Tommy Lund und Alexander Hübner, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)