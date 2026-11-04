Achtung, rote Zone! - Sind Privatanleger zu offensiv? - ntv Zertifikate 23.10.2026

Die Privatanleger setzen weiter kräftig auf #Aktien. Laut einer aktuellen US-Studie ist ihr Aktienanteil so hoch wie seit Anfang 2000 nicht mehr. Ist das ein Zeichen gesunden #Optimismus – oder bereits ein #Warnsignal? Darüber spricht Raimund Brichta mit Jörg Scherer von der #HSBC.



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