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HSBC Continental Europe S.A., Germany

Achtung, rote Zone! - Sind Privatanleger zu offensiv? - ntv Zertifikate 23.10.2026

HSBC · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

Die Privatanleger setzen weiter kräftig auf #Aktien. Laut einer aktuellen US-Studie ist ihr Aktienanteil so hoch wie seit Anfang 2000 nicht mehr. Ist das ein Zeichen gesunden #Optimismus – oder bereits ein #Warnsignal? Darüber spricht Raimund Brichta mit Jörg Scherer von der #HSBC.

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