Aktien Europa Schluss: Deutliche Gewinne nach US-Zwischenwahlen
dpa-AFX · Uhr
PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienindizes haben am Mittwoch deutlich zugelegt. Am Tag nach dem klaren Wahlsieg der Demokraten bei den Zwischenwahlen zum US-Kongress schloss der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 1,97 Prozent höher mit 6.265,71 Punkten. Als Kursstützen erwiesen sich der deutliche Rückgang der Ölpreise und positiv aufgenommene Geschäftsaussagen von Unternehmen.
Außerhalb des Euroraums gewann der Züricher SMI 1,90 Prozent auf 15.022,85 Punkte, womit er erneut ein Rekordhoch erreichte. Der britische FTSE 100 verabschiedete sich 1,79 Prozent höher mit 10.829,21 Punkten aus dem Handel./gl/jha/
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