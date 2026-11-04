Aktien Frankfurt: Dax mit neuem Schwung - Quartalszahlen und US-Zwischenwahlen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Erfolg der Demokraten bei den Zwischenwahlen in den USA hat der Dax am Mittwoch mit neuem Schwung kräftig zugelegt und die Marke von 26.000 Punkten wieder klar hinter sich gelassen. In der Berichtssaison überraschten einige Unternehmen positiv und gaben dem Markt Auftrieb. Der deutsche Leitindex stieg zuletzt um 1,50 Prozent auf 26.252 Punkte. Die Unsicherheit der letzten Tage vor den Wahlen ist verflogen.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen legte am Nachmittag um 1,25 Prozent auf 31.127 Zähler zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 1,7 Prozent.

"Für Anleger dürften die kurzfristigen Folgen der Wahl begrenzt bleiben, auch wenn sich Chancen und Risiken verschieben", kommentierte Johannes Mayr, Chefvolkswirt beim Vermögensverwalter Eyb & Wallwitz, den Wahlausgang in den Vereinigten Staaten. Weniger fiskalische Expansion und ein stärkeres institutionelles Gegengewicht zur Regierung seien grundsätzlich günstig für US?Staatsanleihen. Hohe Energiepreise, anhaltende Haushaltsdefizite und der private Investitionsbedarf begrenzten diesen Effekt jedoch. Bei Aktien erhöhe die mögliche Verzögerung von KI-Investitionen die Selektivität, ohne den Innovationszyklus grundsätzlich infrage zu stellen.

Quartalszahlen und Ausblicke von Unternehmen hellten am Mittwoch die Stimmung am Markt auf. Besonders die Ergebnisse von Heidelberg Materials , Scout24 und Continental sorgten für Kaufinteresse und zeigen, dass die deutschen Unternehmen trotz des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds positive Überraschungen liefern können, erläuterte Analyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets.

Im Dax stiegen die Papiere des Baustoffkonzerns Heidelberg Materials an der Index-Spitze um 8,8 Prozent. Für die Titel des Reifenherstellers Continental ging es nach einer Anhebung der Gewinnprognose um 5 Prozent hinauf. Eine erhöhte Umsatzprognose und bestätigte Margenziele schoben Scout24 an, die Titel des Portalbetreibers gewannen 5,6 Prozent. BMW hatte am Vorabend eine Gewinnwarnung herausgegeben, der Aktienkurs legte am Mittwoch im freundlichen Umfeld trotzdem um 2,4 Prozent zu.

Auf dem ersten Platz im MDax profitierten die Nordex-Aktien mit plus 5,9 Prozent vom US-Wahlausgang: Mit der neuen Stärke der Demokraten winkt dem Bereich Erneuerbare Energien mehr Unterstützung. Siltronic zogen um 4 Prozent an. Der Chipzulieferer hatte den Jahresausblick angehoben.

Einige KI- und Halbleiterwerte wurden vom US-Wahlausgang ausgebremst. Siemens Energy etwa ließen Federn mit minus 4,5 Prozent. Aixtron rutschten um 6,2 Prozent ab. Sehr schwach waren zudem die Anteile des Gebrauchtwagenhändlers Auto1 mit minus 3,6 Prozent nach endgültigen Quartalszahlen./ajx/stk