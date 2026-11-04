AKTIEN IM FOKUS: Banken und Erneuerbare Energien Profiteure der Midterm-Wahlen

dpa-AFX · Uhr
Thema: Erneuerbare Energien
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Bankenwerte und Aktien aus dem Bereich Erneuerbare Energien haben in Europa zu den größten Profiteuren der US-Zwischenwahlen gehört. Der Stoxx Europe 600 Banks setzte sich deutlich von seinem jüngsten Tief seit Juni ab und schaffte es zurück über seine 200-Tage-Linie als langfristigem Trendbarometer.

Im Dax kletterten die Papiere der Deutschen Bank auf das höchste Niveau seit fünf Wochen. Im Nebenwertebereich ragten Nordex und SMA Solar mit Kursgewinnen von 6 Prozent heraus.

Börsianer erklärten dies mit dem Erfolg der Demokraten im US-Senat und Kongress. In Texas wurde James Talarico zum ersten demokratischen Senator seit fast 40 Jahren gewählt. Tech-Milliardär Elon Musk hatte in den Wahlkampf seines Widersachers Ken Paxton mehr als 150 Millionen Dollar gepumpt.

Mit der neuen Stärke der Demokraten droht der KI-Branche nun mehr Gegenwind, gleichzeitig winkt dem Bereich Erneuerbare Energien mehr Unterstützung.

Bankaktien profitieren laut Börsianern von Umschichtungen aus dem Tech-Bereich und den USA in hiesige Substanzwerte. Die Geldhäuser seien zuletzt von den Diskussionen um die immensen Investitionen in KI und ihre Amortisierung zumindest indirekt betroffen gewesen. Zudem seien die EZB-Zinserwartungen zuletzt wieder gestiegen./ag/mis/stk

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