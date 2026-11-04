Frankfurt, 03. ⁠Nov (Reuters) - Die rasant wachsende Nachfrage nach KI-Spezialprozessoren verhilft AMD zu einem überraschend deutlichen Umsatz- und Gewinnsprung. "Wir haben ein Rekordquartal erzielt, in dem der Umsatz unsere Prognose übertroffen hat", sagte Lisa Su, die Chefin des Halbleiter-Herstellers, am Dienstag. ‌Ein Ende dieses Trends sei nicht in Sicht. "Wir sind zuversichtlich, dass wir in den kommenden Jahren ein sehr starkes Umsatzwachstum beibehalten und unsere ⁠Ertragskraft weiter ⁠steigern können."

Anleger reagierten mit Käufen auf die Zahlen und den optimistischen Ausblick. Die AMD-Aktie legte im nachbörslichen Handel an der Wall Street um 7,5 Prozent zu. In ihrem Windschatten verteuerten sich die Papiere der Wettbewerber Intel und Nvidia um jeweils etwa zwei Prozent.

AMD steigerte den Umsatz im ‌dritten Quartal eigenen Angaben zufolge um 45 ‌Prozent auf 13,38 Milliarden Dollar. Das Geschäft mit Chips für Rechenzentren habe sich auf 8,55 Milliarden Dollar nahezu verdoppelt. Der bereinigte Gewinn lag mit 2,09 Dollar ⁠je Aktie ebenfalls über den Markterwartungen. Vor diesem Hintergrund stellte das US-Unternehmen ‌für das laufende Vierteljahr Erlöse von ⁠rund 17 Milliarden Dollar, plus/minus drei Prozent, in Aussicht. Diese Zahlen bestärkten die Optimisten in ihrer Erwartung eines fortgesetzten KI-Booms, sagte Analyst Bob O'Donnell vom Research-Haus TECHnalysis.

AMD ist hinter dem Weltmarktführer Nvidia ‌der zweitgrößte Anbieter von Hochleistungsprozessoren für ⁠Künstliche Intelligenz (KI). Gleichzeitig feiern traditionelle Zentralprozessoren (CPUs) ⁠in Rechenzentren ein Comeback. Diese koordinieren unter anderem die Arbeit der KI-Chips (GPUs). Zudem kommen sie verstärkt bei der Bearbeitung von KI-Anfragen zum Einsatz, während GPUs ihre Stärken beim Training von ChatGPT & Co ausspielen. Konzernchefin Lisa Su will daher die Produktionskapazitäten im kommenden Jahr deutlich erweitern. Vor einigen Wochen übersprang der Börsenwert des Konzerns erstmals die Marke von einer Billion Dollar.

(Bericht von Hakan Ersen; unter Mitarbeit von Anhata ⁠Rooprai und Max A. CherneyRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkt)