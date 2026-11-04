AMD: Der Kursrückgang macht die Aktie attraktiver

Was bewegt die Aktie?

AMD steigert den Umsatz im jüngsten Quartal um 45 Prozent auf 13,4 Milliarden Dollar. Erwartet waren 13,1 Milliarden Dollar. Trotz dieser Zahlen fällt die Aktie vorbörslich um 2,5 Prozent, nachdem sie zuvor bereits acht bis neun Prozent im Plus gelegen hatte. Damit steht die Kursreaktion im deutlichen Widerspruch zur starken Geschäftsentwicklung.

Auch beim Gewinn übertrifft AMD die Erwartungen. Der Gewinn je Aktie erreicht 2,09 Dollar gegenüber erwarteten 1,94 Dollar, während der Gewinn insgesamt um 74 Prozent steigt. Das Gewinnwachstum fällt damit stärker aus als das Umsatzwachstum. AMD verbindet die deutliche Geschäftsausweitung mit einer zunehmenden Profitabilität.

Den größten Beitrag zum Wachstum liefert das Geschäft mit Rechenzentren. Der Bereich erzielt rund 8,6 Milliarden Dollar Umsatz und übertrifft die erwarteten 8,2 Milliarden Dollar. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum wächst der Umsatz hier um 97 Prozent. Damit hat sich das Geschäft innerhalb eines Jahres nahezu verdoppelt und entwickelt sich deutlich dynamischer als der Gesamtumsatz.

Rechenzentren machen inzwischen deutlich mehr als 60 Prozent des gesamten Umsatzes aus. Zugleich erzielt dieser größte und am stärksten wachsende Geschäftsbereich die höchsten Margen. Sein zunehmendes Gewicht verbessert damit die Profitabilität des Unternehmens. Die Geschäftsführung erwartet eine weitere Beschleunigung des Wachstums und zusätzliche Steigerungen.

Bei der Bewertung steht dieser Entwicklung ein Kurs/Gewinn-Verhältnis von etwa 35 gegenüber. Das entspricht ungefähr dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre. AMD erreicht zugleich Rekordwerte bei Wachstum und Profitabilität. Gemessen an diesen Ergebnissen und der erwarteten weiteren Beschleunigung erscheint die Bewertung attraktiv. Mit weiter sinkenden Kursen nimmt die Attraktivität für Käufe zu.

Charttechnik

Die AMD-Aktie ist von 650 auf etwa 470 Dollar gefallen. Eine starke Unterstützung liegt knapp unter 450 Dollar. Damit rückt nach dem deutlichen Rückgang dieser Kursbereich für die weitere Entwicklung in den Mittelpunkt.

Martins Einschätzung

Die starken Ergebnisse und die Bewertung sprechen dafür, die bestehende Position zu halten. Der Kursrückgang bietet grundsätzlich Anlass, über eine Vergrößerung der Position nachzudenken. Wegen des bereits hohen Depotgewichts bleibt für zusätzliche Käufe derzeit wenig Spielraum. Wenn sich ein Kursboden bildet, kommt eine zusätzliche kurzfristige Position infrage.