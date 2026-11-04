Märkte heute 04.11.2026

AMD im KI-Boom – Arista Networks mit Rekordwachstum

onvista · Uhr
Thema: KI

In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Vonovia, BMW, Heidelberg Materials, ServiceNow, Pfizer, Shopify, Super Micro Computer, Arista Networks und AMD.

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Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Heidelberg Materials: Starke Zahlen, verhaltener Ausblick?

Der Baustoffkonzern Heidelberg Materials überzeugt im dritten Quartal mit kräftigem Wachstum und einer überraschend starken operativen Entwicklung. Besonders Europa zeigt eine erfreuliche Dynamik. Doch warum bleibt das Management trotz der guten Ergebnisse bei seiner bisherigen Jahresprognose? Und wie nachhaltig ist die Erholung angesichts steigender Energiekosten und einer leicht rückläufigen Marge?

Arista Networks: KI-Nachfrage sorgt für Rekordwachstum!

Der Netzwerkspezialist setzt mit seinen Quartalszahlen neue Maßstäbe und übertrifft die Erwartungen deutlich. Der Ausbau der KI-Rechenzentren sorgt für außergewöhnliche Wachstumsraten bei Arista Networks, und auch der Ausblick macht neugierig. Doch können die hohen Erwartungen dauerhaft erfüllt werden? Und welche Risiken entstehen durch die zunehmende Abhängigkeit von den Investitionen großer Cloud-Anbieter?

AMD: KI-Wachstum auf Hochtouren – wo liegt der Haken?

AMD präsentiert beeindruckende Quartalszahlen und profitiert massiv von der steigenden Nachfrage nach KI-Chips. Das Rechenzentrums-Geschäft entwickelt sich zunehmend zum entscheidenden Erfolgsfaktor, während die Prognose für das vierte Quartal neue Fantasie weckt. Doch beim genaueren Blick auf die Zahlen tauchen spannende Fragen auf: Wie steht es um die Qualität des Gewinnwachstums, und welche Herausforderungen könnten den weiteren Kursverlauf beeinflussen?

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