ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ionos auf 'Hold' - Dynamik eingepreist

dpa-AFX · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Ionos von 36 auf 38 Euro angehoben, die Aktien des Webhosters aber nach ihrem guten Lauf von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Geschäftsdynamik sei eingepreist, schrieb Gustav Froberg in seiner Neueinstufung vom Dienstag. Er geht zwar davon aus, dass Ionos künftig stark von der Implementierung seiner KI-Suite sowie dem Thema Digitale Souveränität profitieren wird. Der bessere Weg, um darauf zu setzen, ist seiner Ansicht nach aber derzeit die Aktie der Mutter United Internet./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 17:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
IONOS

Das könnte dich auch interessieren

Aktien New York Ausblick
Wall Street dürfte sich vor US-Zwischenwahlen erholen02. Nov. · dpa-AFX
Wall Street dürfte sich vor US-Zwischenwahlen erholen
Aktien New York Ausblick
Dow gibt am Tag der Zwischenwahlen leicht nachgestern, 13:58 Uhr · dpa-AFX
Dow gibt am Tag der Zwischenwahlen leicht nach
Aktien New York
Wall Street steigt am Tag der Zwischenwahlengestern, 15:45 Uhr · dpa-AFX
Wall Street steigt am Tag der Zwischenwahlen
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
KI und Staatsausgaben lassen Renditen steigen
Aktien, Gold und Co.: So treffen hohe Zinsen dein Depotgestern, 11:02 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Was die Frankreich-Proteste mit Inflation zu tun haben31. Okt. · Acatis
Plus
Interview mit Fondsmanager
"In der Nische können Aktionäre mit Chemie Geld verdienen"29. Okt. · The Market
Alle Plus-Analysen