ANALYSE-FLASH: DZ senkt fairen Wert für T-Mobile US auf 220 Dollar - 'Kaufen'

dpa-AFX · Uhr
Thema: Infrastruktur
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für T-Mobile US von 240 auf 220 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Telekom-Tochter habe im dritten Quartal mit ihren Zahlen über dem Konsens gelegen, schrieb Matthias Volkert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es blieben aber Unsicherheiten bezu?glich eines forcierten Markteintritts des Satellitennetzbetreibers Starlink./rob/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 15:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 15:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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