ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Scout24 auf 'Buy' - Ziel 102,50 Euro

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Scout24 nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 102,50 Euro belassen. Der Immobilienportalbetreiber habe ein insgesamt solides Zahlenwerk vorgelegt, schrieb Giles Thorne in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Dabei seien Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) etwas besser als erwartet ausgefallen./rob/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 01:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 01:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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