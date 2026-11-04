ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Siltronic auf 'Buy'

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siltronic nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Der Umsatz des Wafer-Herstellers habe die Konsensschätzung um sechs Prozent übertroffen und das operative Ergebnis (Ebitda) um sieben Prozent, schrieb Constantin Hesse in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Einschätzung. Profitiert habe das Unternehmen von hohen Volumina./rob/bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 01:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 01:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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