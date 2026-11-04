ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Siltronic auf 'Buy'
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siltronic nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Der Umsatz des Wafer-Herstellers habe die Konsensschätzung um sechs Prozent übertroffen und das operative Ergebnis (Ebitda) um sieben Prozent, schrieb Constantin Hesse in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Einschätzung. Profitiert habe das Unternehmen von hohen Volumina./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 01:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 01:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Das könnte dich auch interessieren
SpezialanlagenbauersAixtron nutzt Analystenunterstützung nichts gegen Tech-Schwäche30. Okt. · dpa-AFX
Plus-Analysen
▶ Aktien, Gold und Co.: So treffen hohe Zinsen dein Depotgestern, 11:02 Uhr · onvista
PlusKI und Staatsausgaben lassen Renditen steigen
"In der Nische können Aktionäre mit Chemie Geld verdienen"29. Okt. · The Market
PlusInterview mit Fondsmanager