ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Auto1 auf 'Overweight' - Ziel 34 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Auto1 nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Analyst Marcus Diebel wertete diese in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Einschätzung als "etwas enttäuschend". Sowohl der Umsatz als auch das bereinigte operative Ergebnis des Online-Händlers von Gebrauchtfahrzeugen hätten die Konsensschätzungen verfehlt./rob/bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 08:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 08:50 / GMT

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