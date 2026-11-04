ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Heidelberg Materials auf 'Overweight'

dpa-AFX · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Baustoffherstellers liege um vier Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Elodie Rall in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Einschätzung. Positiv hätten sich die Preise entwickelt. Zudem treibe das Unternehmen das Effizienz- und Restrukturierungsprogramm voran und habe das damit verknüpfte finanzielle Ziel erhöht./rob/bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 06:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 06:50 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Heidelberg Materials
JP Morgan

Das könnte dich auch interessieren

Plus
Interview mit Fondsmanager
"In der Nische können Aktionäre mit Chemie Geld verdienen"29. Okt. · The Market
BASF-Raffinerie bei Nacht mit beleuchteten Industrieanlagen am Rhein
Umfrage des Bundesverbands deutscher Banken
Viele Deutsche sind offen für Aktien – vor allem junge31. Okt. · dpa-AFX
Viele Deutsche sind offen für Aktien – vor allem junge
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
KI und Staatsausgaben lassen Renditen steigen
Aktien, Gold und Co.: So treffen hohe Zinsen dein Depotgestern, 11:02 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Was die Frankreich-Proteste mit Inflation zu tun haben31. Okt. · Acatis
Plus
Interview mit Fondsmanager
"In der Nische können Aktionäre mit Chemie Geld verdienen"29. Okt. · The Market
Alle Plus-Analysen