ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt ProSiebenSat.1-Ziel auf 5,40 Euro - 'Overweight'

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 6,20 auf 5,40 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Analyst Daniel Kerven senkte in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie die Schätzungen der Werbeeinnahmen europäischer TV-Sender in Italien, Deutschland und Spanien. Von einem geschätzten Wachstum der Einnahmen aus Anzeigen 2026 von drei Prozent zu Jahresbeginn habe sich das Blatt mittlerweile gewendet zu einem kalkulierten Einnahmerückgang von etwa drei Prozent./bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 21:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 00:15 / GMT

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