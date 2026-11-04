ANALYSE-FLASH: RBC belässt Rheinmetall auf 'Outperform' - Ziel 1600 Euro

dpa-AFX · Uhr
Thema: Rüstung
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat Rheinmetall nach vorläufigen Quartalszahlen und einer Prognosesenkung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1600 Euro belassen. Die gekürzten Jahresziele des Rüstungskonzerns lägen beim Ergebnis (Ebita) nun 8 Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb Colin Moody in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies sei negativ für die Anlegerstimmung, angesichts des gut 50-prozentigen Bewertungsabschlags zur Branche aber womöglich schon eingepreist. Moody geht weiter davon aus, dass Rheinmetall von der Wiederaufrüstung in Europa profitieren wird./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 13:38 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 13:38 / EST

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