ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für United Internet auf 33,40 Euro - 'Buy'

dpa-AFX · Uhr
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ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für United Internet von 31,50 auf 33,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Wettbewerbsdynamik auf dem deutschen Telekommarkt verbessere sich langsam, schrieb Polo Tang in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Preisgestaltung liege der Fokus der Telekombetreiber zunehmend auf Wert statt auf Datenvolumen. United Internet hält der Analyst für die kostengünstigere Möglichkeit, um gemeinsam auf die beiden Töchter 1&1 und Ionos zu setzen. Sein neues Kursziel für United Internet stütze sich auf sein Anfang Oktober höher gestecktes Kursziel für Ionos, ergänzte er./ck/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 11:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 11:56 / GMT

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