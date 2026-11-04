ANALYSE: Goldman Sachs hebt Gewinnprognosen für Stoxx Europe 600 an

LONDON (dpa-AFX) - Die Gewinne europäischer Unternehmen entwickeln sich laut der US-Investmentbank Goldman Sachs besser, als es das Wirtschaftswachstum auf dem Kontinent vermuten lässt. Marktstrategin Sharon Bell hob am Mittwoch ihre Prognosen für die Ergebnisdynamik im marktbreiten Index Stoxx Europe 600 für 2026 und 2027 auf plus 18 Prozent und plus 7 Prozent an. Mit ihrer ersten Schätzung für 2028 erwartet sie dann 5 Prozent Ergebnisanstieg je Aktie. Besonders Finanz- und Rohstoffwerte leisteten einen starken Beitrag, so Bell.

Die Goldman-Ökonomen lägen mit ihren Konjunkturprognosen deutlich unterhalb dieser Gewinndynamik. "Der Aktienmarkt ist ein Zerrspiegel der Wirtschaft", erklärte Bell. Denn Finanzwerte stünden für 30 Prozent der Unternehmensgewinne im Index, hätten an der europäischen Wirtschaftsleistung allerdings nur einen Anteil von 10 Prozent. Ein ähnliches Missverhältnis gebe es in den Bereichen Energie und Technologie. Dagegen hätten Branchen wie Immobilien, Einzelhandel und Industrie auf die Konjunktur mehr Einfluss als auf den Aktienmarkt.

Der US-Markt biete momentan noch ein höheres Gewinnwachstum der Unternehmen, so die Expertin weiter. Der Abstand zu Europa verringere sich allerdings 2027. In den USA gebe es eine enorme Konzentration auf den Tech-Sektor mit 43 Prozent der Konzerngewinne im S&P 500 . Im Stoxx Europe 600 seien es lediglich 7 Prozent./ag/mis/jha/