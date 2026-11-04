AP/CNN: Republikaner verlieren Gouverneursposten in Texas

dpa-AFX · Uhr
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AUSTIN (dpa-AFX) - Erstmals seit mehr als 30 Jahren hat in Texas Hochrechnungen zufolge eine Demokratin die Gouverneurswahl gewonnen. Gina Hinojosa setzte sich gegen den republikanischen Amtsinhaber Greg Abbott durch, wie die Nachrichtenagentur AP und der Nachrichtensender CNN auf Grundlage von Wählerbefragungen und Stimmauszählungen berichteten./apo/DP/zb

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