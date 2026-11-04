AP/CNN: Republikaner verlieren Gouverneursposten in Texas
dpa-AFX · Uhr
AUSTIN (dpa-AFX) - Erstmals seit mehr als 30 Jahren hat in Texas Hochrechnungen zufolge eine Demokratin die Gouverneurswahl gewonnen. Gina Hinojosa setzte sich gegen den republikanischen Amtsinhaber Greg Abbott durch, wie die Nachrichtenagentur AP und der Nachrichtensender CNN auf Grundlage von Wählerbefragungen und Stimmauszählungen berichteten./apo/DP/zb
Das könnte dich auch interessieren
Umfrage des Bundesverbands deutscher BankenViele Deutsche sind offen für Aktien – vor allem junge31. Okt. · dpa-AFX
ROUNDUP/Nach Geheimdienstwarnung: Großeinsatz an Polens Grenze zu Kaliningradgestern, 12:25 Uhr · dpa-AFX
Plus-Analysen
▶ Aktien, Gold und Co.: So treffen hohe Zinsen dein Depotgestern, 11:02 Uhr · onvista
PlusKI und Staatsausgaben lassen Renditen steigen
"In der Nische können Aktionäre mit Chemie Geld verdienen"29. Okt. · The Market
PlusInterview mit Fondsmanager