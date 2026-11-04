AP: Demokraten gewinnen in Kansas ersten Senatssitz seit 1932
dpa-AFX · Uhr
TOPEKA (dpa-AFX) - Die Demokraten im Bundesstaat Kansas haben laut Hochrechnungen erstmals seit 94 Jahren einen Sitz im US-Senat erobert. Der Demokrat Adam Hamilton setzte sich gegen den Trump-Kandidaten Roger Marshall durch, wie die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Stimmauszählungen und Wählerbefragungen berichtete./rin/DP/zb
Das könnte dich auch interessieren
Umfrage des Bundesverbands deutscher BankenViele Deutsche sind offen für Aktien – vor allem junge31. Okt. · dpa-AFX
ROUNDUP/Nach Geheimdienstwarnung: Großeinsatz an Polens Grenze zu Kaliningradgestern, 12:25 Uhr · dpa-AFX
Plus-Analysen
▶ Aktien, Gold und Co.: So treffen hohe Zinsen dein Depotgestern, 11:02 Uhr · onvista
PlusKI und Staatsausgaben lassen Renditen steigen
"In der Nische können Aktionäre mit Chemie Geld verdienen"29. Okt. · The Market
PlusInterview mit Fondsmanager