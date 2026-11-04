AP: Demokraten nehmen Republikanern Senatssitz in Iowa ab

dpa-AFX · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

DES MOINES (dpa-AFX) - Die Demokraten haben bei den US-Parlamentswahlen im Bundesstaat Iowa den Republikanern Hochrechnungen zufolge einen Senatssitz abgenommen. Der vom ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama unterstützte Demokrat Josh Turek setzte sich gegen Ashley Hinson durch, wie die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Wählerbefragungen und Stimmauszählungen meldete.

Die Demokraten nahmen den Republikanern damit einen ihrer Sitze im Senat in Washington ab. Der Erfolg war entscheidend für den Kampf um die Mehrheit in der 100 Sitze zählenden Parlamentskammer. Iowa galt lange als politisch umkämpfter Bundesstaat, hatte sich bei vergangenen Wahlen aber zunehmend zu einer Hochburg der Republikaner entwickelt.

Turek, ein Rollstuhlbasketballspieler und zweifacher Goldmedaillengewinner bei den Paralympics, will sich als Senator für die Interessen der Mittelschicht und der Arbeitnehmer einsetzen. Es geht ihm auch darum, das öffentliche Bildungswesen zu stärken und das Gesundheitssystem in dem Bundesstaat zu reformieren.

Die seit 2015 amtierende republikanische Senatorin Joni Ernst wollte nicht erneut kandidieren und hatte sich für ihre 43 Jahre alte Parteikollegin Ashley Hinson ausgesprochen. Auch Präsident Donald Trump unterstützte Hinson.

Der ländliche Bundesstaat Iowa im Mittleren Westen hat rund 3,3 Millionen Einwohner. Die Hauptstadt ist Des Moines./ngu/DP/zb

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Umfrage des Bundesverbands deutscher Banken
Viele Deutsche sind offen für Aktien – vor allem junge31. Okt. · dpa-AFX
Viele Deutsche sind offen für Aktien – vor allem junge
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
KI und Staatsausgaben lassen Renditen steigen
Aktien, Gold und Co.: So treffen hohe Zinsen dein Depotgestern, 11:02 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Was die Frankreich-Proteste mit Inflation zu tun haben31. Okt. · Acatis
Plus
Interview mit Fondsmanager
"In der Nische können Aktionäre mit Chemie Geld verdienen"29. Okt. · The Market
Alle Plus-Analysen