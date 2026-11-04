AP: Trumps Republikaner verlieren auch den Senat
dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Republikaner von US-Präsident Donald Trump haben bei den Parlamentswahlen laut Hochrechnungen auch die Kontrolle über den Senat verloren. Die Demokraten sicherten sich mehr als die Hälfte der insgesamt 100 Sitze, wie die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Wählerbefragungen und Stimmauszählungen berichtete. Dabei sind zwei parteilose Senatoren mitgezählt, die mit den Demokraten verbündet sind./rin/rom/DP/zb
Das könnte dich auch interessieren
Umfrage des Bundesverbands deutscher BankenViele Deutsche sind offen für Aktien – vor allem junge31. Okt. · dpa-AFX
ROUNDUP/Nach Geheimdienstwarnung: Großeinsatz an Polens Grenze zu Kaliningradgestern, 12:25 Uhr · dpa-AFX
Plus-Analysen
▶ Aktien, Gold und Co.: So treffen hohe Zinsen dein Depotgestern, 11:02 Uhr · onvista
PlusKI und Staatsausgaben lassen Renditen steigen
"In der Nische können Aktionäre mit Chemie Geld verdienen"29. Okt. · The Market
PlusInterview mit Fondsmanager