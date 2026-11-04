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APA ots news: Altes Handy eintauschen, neues günstiger erhalten: Drei startet Eintauschvorteil.

Wien (APA-ots) - - Start am 5. November 2026. 

- Neue und bestehende Drei Kund:innen erhalten für ihr 
funktionierendes Altgerät eine Gutschrift auf ihr Konto. 

- In Kombination mit der Drei Handyfreiheit werden Premium- 
Smartphones noch erschwinglicher. 

- Gebrauchte Geräte werden durch Partnerunternehmen weiterverwendet 
oder fachgerecht recycelt. 

- Funktionsfähige Altgeräte erhalten ein zweites Leben statt 
ungenutzt in der Schublade zu landen. 

Mit dem neuen Drei Eintauschvorteil macht Drei den Umstieg auf 
Premium-Smartphones noch einfacher und leistbarer. Ab 5. November 
2026 können bestehende und neue Drei Kund:innen ihr bisheriges 
Smartphone in Drei Shops sowie online bewerten lassen und erhalten 
dafür eine Drei Eintauschprämie. Diese wird auf der nächstmöglichen 
Rechnung einmalig gutgeschrieben. Gemeinsam mit dem Handyfreiheit- 
System von Drei werden dadurch auch hochwertige Premium-Geräte für 
mehr Menschen leistbar. Gleichzeitig unterstützt das Angebot die 
Wiederverwendung gebrauchter Smartphones. 

"Viele Menschen besitzen noch funktionstüchtige Smartphones, die 
ungenutzt in Schubladen liegen. Mit dem Drei Eintauschvorteil 
schaffen wir einen echten Mehrwert für unsere Kund:innen: Sie 
erhalten finanzielle Vorteile beim Kauf eines neuen Geräts, während 
ihre alten Smartphones weitergenutzt oder fachgerecht recycelt 
werden. So verbinden wir finanzielle Vorteile mit einer längeren 
Nutzung funktionsfähiger Smartphones", erklärt Drei CCO Günter 
Lischka den neuen Service. 

Zwtl.: Mehr Preisvorteile durch Geräte-Eintausch. 

Der neue Drei Eintauschvorteil ergänzt die bereits etablierte 
Handyfreiheit von Drei. Diese ermöglicht Premium-Smartphones um 0 
Euro Anzahlung und reduziert die monatlichen Kosten nach 24 Monaten 
automatisch, wenn Kund:innen ihr Gerät länger nutzen. Gleichzeitig 
besteht die Möglichkeit, bereits nach zwölf Monaten auf ein neues 
Smartphone zu wechseln. 

Durch den Eintausch eines bisherigen Geräts sinken die 
Anschaffungskosten für ein neues Smartphone zusätzlich. Besonders bei 
Premium-Modellen profitieren Kund:innen von attraktiven 
Preisvorteilen. Das zurückgegebene Gerät wird von Partnerunternehmen 
aufbereitet, wiederverwendet oder einem Recycling-Prozess zugeführt. 
Damit verfolgt Drei zwei Ziele gleichzeitig: Die Anschaffung moderner 
Smartphones wird erschwinglicher und funktionsfähige Geräte können 
weiterhin genutzt werden. 

Zwtl.: So funktioniert der Drei Eintauschvorteil. 

Bestehende und neue Drei Vertragskund:innen (Sprache, Daten und 
auch SIM only) können ihr Altgerät jederzeit in einem Drei Shop 
bewerten lassen. Anhand weniger Kriterien wird der aktuelle 
Gerätewert ermittelt. Entscheiden sich Kund:innen für den 
Geräteverkauf, erhalten sie eine Drei Eintauschprämie als einmalige 
Gutschrift auf ihr Konto. 
Der Eintausch ist auch online möglich. Dabei senden Kund:innen ihr 
bisheriges Smartphone ein und erhalten nach erfolgreicher Prüfung & 
Angebots-Annahme die entsprechende Gutschrift. 
Das eingetauschte Gerät muss nicht ursprünglich bei Drei gekauft 
worden sein. Voraussetzung ist lediglich, dass es noch einen Restwert 
besitzt und für Wiederverwendung oder Recycling geeignet ist. 

Zwtl.: Recycling statt Schubladen-Handys. 

Schätzungen zufolge lagern tausende ungenutzter Mobiltelefone in 
österreichischen Schubladen, obwohl sie noch einen Wert haben. Jedes 
dieser Geräte enthält wertvolle Rohstoffe. Durch Wiederverwendung 
oder fachgerechte Verwertung können diese Geräte länger genutzt 
beziehungsweise Rohstoffe zurückgewonnen werden. In Kombination mit 
der Handyfreiheit entsteht so ein Modell, das wirtschaftliche 
Vorteile für Kund:innen mit der Weiterverwendung gebrauchter Geräte 
verbindet. Mehr Informationen ab 5. November auf 
www.drei.at/eintauschvorteil 

Zwtl.: 
Drei Eintauschvorteil auf einen Blick: 

- Start: 5. November 2026 

- Zielgruppe: bestehende und neue Drei Kund:innen (Sprach- und Daten- 
Vertragskund:innen, auch SIM only) mit SEPA-Lastschrift als 
Zahlungsart. 

- Vorteil: Gutschrift für Althandys mit Restwert. 

- Auszahlung: als einmalige Gutschrift auf die nächstmögliche 
Handyrechnung. Falls die Summe den monatlichen Rechnungsbetrag 
übersteigt, wird der Restbetrag auf das Bankkonto überwiesen. 

- Einlösung: in teilnehmenden Drei Shops und online auf 
drei.at/eintauschvorteil 

- Voraussetzung: Das Gerät besitzt einen Restwert und ist für 
Wiederverwendung oder Recycling geeignet. 

- Zeitpunkt: Der Eintauschprozess kann jederzeit durchgeführt werden, 
losgelöst von anderen Prozessen wie Vertragsverlängerung. 

- Häufigkeit: einmal jährlich pro Rufnummer. 

- Auch Geräte, die nicht bei Drei gekauft wurden, können eingetauscht 
werden. 

- Nicht-Kund:innen: Potenzielle Neukund:innen müssen Drei Kund:innen 
werden, um den Eintauschprozess zu nutzen. 

- Kombination mit der Drei Handyfreiheit möglich. 

- Geräte werden durch Partnerunternehmen wiederverwendet, aufbereitet 
oder recycelt. 

Zwtl.: Vorteile für Kund:innen: 

- Geringere Kosten beim Umstieg auf ein neues, hochwertiges 
Smartphone 

- Zusätzlicher Preisvorteil in Kombination mit der Drei Handyfreiheit 

- Einfacher und transparenter Eintauschprozess 

- Wertschöpfung aus bisher ungenutzten Altgeräten 

Zwtl.: Was mit eingetauschten Geräten passiert 

- Funktionsfähige Geräte können aufbereitet und erneut genutzt 
werden. 

- Nicht weiter nutzbare Geräte werden fachgerecht recycelt. 

- Smartphones werden nicht entsorgt, sondern geprüft und bewertet. 

- Kund:innen erhalten für geeignete Geräte eine Eintauschprämie. 

Zwtl.: FAQs zum Drei Eintauschvorteil 

Was ist der Drei Eintauschvorteil? 
Der Drei Eintauschvorteil ermöglicht bestehenden und neuen Drei 
Kund:innen, ihr bisheriges Smartphone einzutauschen und dafür eine 
Eintauschprämie zu erhalten. Die Prämie wird als Gutschrift auf die 
Handyrechnung angerechnet. Falls die Summe den monatlichen 
Rechnungsbetrag übersteigt, wird der Restbetrag auf das Bankkonto 
überwiesen. 

Ab wann ist der Drei Eintauschvorteil verfügbar? 
Der Service startet am 5. November 2026. 

Wer kann den Drei Eintauschvorteil nutzen? 
Alle bestehenden oder neuen Drei Vertragskund:innen (Sprache, Daten, 
auch SIM only) mit SEPA-Lastschrift als Zahlungsart können ein 
geeignetes Smartphone mit Restwert eintauschen. 

Wann und wie oft können Kund:innen den Drei Eintauschvorteil 
nutzen? 
Jederzeit, auch ohne Vertragsverlängerung und maximal 1 x pro Jahr 
pro Kund:in. 

Muss das Smartphone ursprünglich bei Drei gekauft worden sein? 
Nein. Das Altgerät muss nicht bei Drei gekauft worden sein. 
Entscheidend ist, dass es einen Restwert besitzt und weiterverwendet 
oder recycelt werden kann. 

Steht der Eintauschvorteil auch Kund:innen anderer Betreiber zur 
Verfügung? 
Voraussetzung für die Nutzung des Drei Eintauschvorteils ist ein 
Sprach- oder Datentarif bei Drei (auch SIM only). 

Wie wird der Wert meines Smartphones ermittelt? 
Der Gerätewert wird anhand weniger Kriterien wie Modell, Zustand und 
Funktionsfähigkeit bestimmt. Anschließend wird eine entsprechende 
Eintauschprämie angeboten. Kund:innen haben die Wahl, ob sie das 
Offert annehmen wollen. 

Wie erhalte ich die Eintauschprämie? 
Die Prämie wird nach erfolgreichem Eintausch als einmalige Gutschrift 
auf die nächstmögliche Handyrechnung verbucht. Falls die Summe den 
monatlichen Rechnungsbetrag übersteigt, wird der Restbetrag auf das 
Bankkonto überwiesen. 

Kann ich den Eintausch auch online durchführen? 
Ja. Drei Kund:innen können ihr Altgerät einsenden. Nach erfolgreicher 
Prüfung wird die entsprechende Gutschrift gewährt. Mehr auf 
www.drei.at/eintauschvorteil 

Wie ergänzt der Eintauschvorteil die Drei Handyfreiheit? 
Die Handyfreiheit ermöglicht die Nutzung aktueller Smartphones ohne 
Anzahlung und mit automatisch sinkenden Gerätekosten bei längerer 
Nutzungsdauer. Der Eintauschvorteil reduziert die Kosten zusätzlich 
durch die Gutschrift für das bisherige Gerät. Gemeinsam machen beide 
Angebote Premium-Smartphones noch leistbarer. 

Was passiert mit meinem alten Smartphone? 
Das Gerät wird je nach Zustand aufbereitet, weiterverwendet oder 
fachgerecht recycelt. Dadurch bleiben wertvolle Rohstoffe länger im 
Wirtschaftskreislauf. 

Warum bietet Drei den Eintauschvorteil an? 
Drei möchte die Anschaffung moderner Smartphones leistbarer machen 
und gleichzeitig die Wiederverwendung geeigneter Altgeräte fördern. 
Das Angebot verbindet wirtschaftliche Vorteile für Kund:innen mit 
einem strukturierten Eintauschprozess für gebrauchte Smartphones. 

Über Drei. 
Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von 
CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division 
"3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte 
2025 einen Umsatz von 923 Mio Euro. Als führender Telekom-Anbieter in 
Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, 
Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten 
Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem 
umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei 
das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich 
verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten 
Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei 
aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs 
erreicht bereits über 95% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit 
Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites 
5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing 
für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste 
Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at 

Rückfragehinweis: 
   Drei Österreich 
   Tom Tesch 
   Telefon: 066066033701 
   E-Mail: tom.tesch@drei.com 
   Website: https://www.drei.at/presse 

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OTS0112    2026-11-04/11:34
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