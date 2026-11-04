APA ots news: UNIQA macht Gesundheitsvorsorge zum Thema des Alltags

dpa-AFX · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren
    Mit der neuen Produktkampagne "Gesundheit versichern? Besser  
jetzt." stehen die persönlichen Bedürfnisse der Menschen im 
Mittelpunkt. 

Wien (APA-ots) - Unter dem Motto "Gesundheit versichern? Besser jetzt."  
startet UNIQA 
eine österreichweite Produktkampagne zur privaten 
Gesundheitsvorsorge. Vorgestellt werden die Leistungen der 
Sonderklasse- und Privatarzt-Versicherung sowie ergänzende 
Gesundheitsservices. Die Kampagne läuft bis 6. Dezember und ist im 
TV, auf digitalen Kanälen, in sozialen Medien sowie im öffentlichen 
Raum zu sehen. 

" Gesundheit ist eines der Themen, das uns alle unmittelbar 
betrifft. Deshalb erzählen wir in unserer neuen Kampagne Situationen, 
die viele aus ihrem Alltag kennen. Im Mittelpunkt steht das Angebot, 
Menschen dabei zu unterstützen, ihre Gesundheit aktiv und 
selbstbestimmt gestalten zu können ", sagt Mario Stadler, Head of 
Group Brand & Communications bei der UNIQA Insurance Group AG . 

Die Kampagne zeigt, wie private Gesundheitsvorsorge Menschen in 
unterschiedlichen Lebenssituationen unterstützen kann. Im Fokus 
stehen Leistungen wie die freie Wahl von Ärztinnen bzw. Ärzten, die 
Sonderklasse im Krankenhaus und weitere Gesundheitsangebote. Als 
Ergänzung zum öffentlichen Gesundheitssystem eröffnet private 
Vorsorge zusätzliche Leistungen, Services und Wahlmöglichkeiten rund 
um die eigene Gesundheit. 

" Der Gedanke hinter ,besser jetzt ist einfach: 
Gesundheitsvorsorge beginnt nicht erst dann, wenn man sie dringend 
braucht. Die Kampagne soll dazu anregen, sich frühzeitig mit den 
eigenen Möglichkeiten auseinanderzusetzen und Vorsorge als 
selbstverständlichen Teil des Lebens zu sehen ", so Mario Stadler. 

Gesundheitsvorsorge ist für UNIQA Teil des Markenversprechens 
"gemeinsam besser leben". Die neue Produktkampagne übersetzt diesen 
Leitgedanken in das Thema Gesundheit und macht deutlich, wie Menschen 
ihre Gesundheitsvorsorge an ihre persönliche Lebenssituation anpassen 
können. Mit alltagsnahen Motiven und einer klaren, verständlichen 
Sprache macht sie Gesundheitsvorsorge greifbar. Begleitet wird die 
Kampagne von einer eigenen Landingpage mit weiterführenden 
Informationen zu den Leistungen und Gesundheitsservices von UNIQA. 

Im UNIQA Presseportal stehen Sujets der Kampagne zum Download zur 
Verfügung. 

UNIQA Group 

Die UNIQA Group ist eine der führenden 
Versicherungsgesellschaften in ihren beiden Kernmärkten Österreich 
sowie Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 21.000 Mitarbeitende und 
exklusive Vertriebspartner:innen betreuen in 14 Ländern mehr als 18 
Millionen Kund:innen. 

In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent 
die zweitgrößte Versicherungsgruppe. In der Wachstumsregion CEE ist 
UNIQA in elf Märkten vertreten: Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, 
Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien, 
Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der 
Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group. 

Rückfragehinweis: 
   UNIQA Insurance Group AG 
   Mag. Natascha A. Smole 
   Telefon: +43 664 88827382 
   E-Mail: natascha.smole@uniqa.at 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0047    2026-11-04/09:41
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